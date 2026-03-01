İran'da Okul Saldırısında 115 Ölü

İran'ın Hürmüzgan eyaletindeki Şeceretü't-Tayyibe İlkokulu'na düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 115'e yükselirken, eyalet genelinde yarın için genel yas ilan edildi.

ABD ve İsrail'in İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentinde Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu'na düzenlediği saldırıda can kaybı artıyor. Minab Kaymakamı Muhammed Radmehr yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 115'e yükseldiğini ve 95 kişinin ise yaralandığını duyurdu.

Yardım ve enkaz kaldırma çalışmalarının halen devam ettiğini ifade eden Radmehr, hayatını kaybedenler arasında öğrencilerin yanı sıra veliler ile öğretmenlerin de bulunduğunu söyledi.

Saldırının ardından Hürmüzgan Valiliği, yaşanan can kayıpları nedeniyle yarın eyalet genelinde bir günlük yas ilan edildiğini duyurdu. - TAHRAN