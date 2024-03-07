İran'ın Bandar Abbas şehrinde petrol rafinerisinde patlama: 2 kişi yaralandı

İran'ın Bandar Abbas şehrinde petrol rafinerisinde meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı.
İran'da petrol rafinerisinde patlama meydana geldi. Basra Körfezi kıyısında yer alan Bandar Abbas şehrindeki Aftab Petrol Rafinerisi'nde öğle saatlerinde meydana gelen patlamada 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Patlamanın nedenine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmazken, rafineride ciddi bir hasarın olmadığı belirtildi. - TAHRAN
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Çorum'un İskilip ilçesinde 5 Mart'ta İskilip Sanayi Sitesi'ndeki iş yerinde çıkan tartışmada M.A, A.B. ve R.A'yı tüfekle yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Yozgat'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 2 şüpheli tutuklandı.
Bilecik'te Bahçelievler Mahallesi'nde bir inşaatın sahibi Engin M. ile sıvacı ustası Ömer K. arasında alacak meselesi yüzünden çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Ömer K, aracında bulunan pompalı tüfekle Engin M'ye ateş etti. Bu sırada yoldan geçen bir kişi, saçmaların isabet etmesi sonucu yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi edildikten sonra taburcu edildi. Ömer K. ise polis tarafından gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.
Küçükçekmece'de bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucunda binanın çatısında hasar meydana geldi.
Gümüşhane'de İkisu-Şiran karayolu Arılı köyü mevkiinde yalıtım malzemesi yüklü bir tır yan yattı. Kazada sürücü hafif şekilde yaralanırken karayolu ulaşıma kapandı. Yaralanan sürücü tedavi altına alındı. Tırın kaldırılması için çalışmalar sürüyor.
Bilecik'te bir inşaat sahibi ile işçi arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada, yoldan motosikletiyle geçmekte olan bir kişi vuruldu. Olay sonrasında yaralı şahıs hastaneye kaldırılırken, saldırgan ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Uşak Valisi Turan Ergün, asayiş, terör, kaçakçılık ve organize suçlar, göçmen kaçakçılığı, siber ile trafik konuları hakkında detaylı bilgiler verdi. Vali Ergün ayrıca kadına şiddetle mücadele ve okul çevreleri ile servis araçları denetimi hakkında da bilgiler paylaştı.
Antalya'da özel bir yurtta görev yapan eğitmenin, 10 erkek öğrenciye cinsel taciz ve istismarda bulunduğu iddia edildi. Eğitmen hakkında 94 yıl hapis istemiyle dava açılırken sosyal medyada paylaşılan görüntüde bir yurt yetkilisinin çocukların aileleriyle yaptığı görüşmede "Ortaokul öğrencileri bazen bir kadından daha cazip gelir insana..." ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde, hırsızlıktan hakkında 28 yıl 2 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli illerde yaptığı hırsızlıklar nedeniyle yargılandığı davalar kapsamında hakkında 28 yıl 2 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.K'yi yakalamak amacıyla geniş kapsamlı çalışma başlattı. Ekipler, 3 ayrı ikametgah ve başkası adına düzenlenen kimliği kullandığı saptanan B.K'yi, üç gün boyunca takip edip belirlenen adrese yaptıkları operasyonla yakaladı. Hükümlü B.K, adli makamlardaki işlemlerinin ardından Samsun T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.
İngiltere'de 11 yaşındaki Tommie-Lee Gracie Billington, Tiktok'ta popüler olan ve zehirli gaz çekme eylemini içeren 'Chroming Challange' trendine uymak isterken hayatını kaybetti. Bu tehlikeli trend, boyalar, çözücüler, sprey kutuları, temizlik ürünleri veya petrol gibi zehirli kimyasalları soluma eylemini içeriyor. Bu maddelerin solunması kısa süreli bir 'uyuşturucu etkisi' yaratabiliyor ve konuşma bozukluğu, baş dönmesi, halüsinasyonlar, mide bulantısı ve oryantasyon kaybına yol açabiliyor.
Dolandırıcılar, Yüksek Seçim Kurulu'nun sayfasını kopyalayarak, 'Oy kullanacağınız sandık değişti' mesajıyla sorgulama linki gönderiyor. Uzmanlar, uyarıda bulunarak mesaj ve telefon yoluyla bu tür bilgi verenlere itibar edilmemesini söyledi.
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