İran\'da oy sandıklarını taşıyan araca saldırı: 2 ölü, 5 yaralı

3.Sayfa

İran'daki cumhurbaşkanlığı seçimine kan bulaştı. Oy sandıklarını taşıyan araca düzenlenen silahlı saldırıda 2 polis hayatını kaybetti, 5 sandık görevlisi de yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GECE SALDIRDILAR

Ülkenin Sistan ve Belucistan eyaletindeki Rask kentine bağlı Cekigur bölgesinde oy verme işleminin tamamlanmasının ardından gece saatlerinde valiye teslim edilmek üzere Rask kentine doğru yola çıkan ve içerisinde seçim sandıklarının bulunduğu araca kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı gerçekleştirildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Saldırı sonucu 2 polis hayatını kaybetti ve aralarında İçişleri Bakanlığı personelinin de bulunduğu 5 sandık görevlisinin yaralandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

SEÇİMLER 2. TURA KALMIŞTI

İran'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylardan hiçbirinin yüzde 50 barajını aşamaması sonucu en çok oy alan reformist aday Mesud Pezeşkiyan ile ikinci sırada yer alan muhafazakar aday Said Celili, ikinci tura kaldı.

Ülke genelinde toplam 24 milyon 535 bin 185 oy kullanılırken, en çok oyu 10 milyon 415 bin 191 ile reformist aday Tebriz Milletvekili Mesut Pezeşkiyan aldı. Sandıktan ikinci çıkan isim ise 9 milyon 473 bin 298 oyla muhafazakar ve eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Said Celili oldu.

Yüksek Seçim Merkezi tarafından yapılan açıklamada, seçime katılım oranının yüzde 40 olduğu ve hiçbir adayın mutlak çoğunluğa ulaşamadığı belirtildi. Açıklamada, "Sonuçlar İçişleri Bakanlığı tarafından Anayasayı Koruyucular Konseyi'ne gönderildi. Konseyin onayının ardından en çok oyu olan birinci ve ikinci kişi önümüzdeki hafta cuma günü yapılacak ikinci turda yarışacak" ifadeleri kullanıldı.