İran'da Terör Operasyonu: 1 Öldürüldü, 6 Tutuklandı

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İran'ın güneydoğusunda bulunan Sistan ve Belucistan eyaletine bağlı Çabahar kentinde düzenlenen operasyonda 1 terörist etkisiz hale getirildi, 6 terörist tutuklandı.

İran güvenlik güçleri, ülkenin güneydoğusunda bulunan Sistan ve Belucistan eyaletine bağlı Çabahar kentinde bir binaya operasyon düzenledi. Baskın sırasında güvenlik güçleri ve teröristler arasında çatışma çıktı.

İran Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kudüs Karargahı'ndan yapılan açıklamada, operasyon kapsamında 6 teröristin tutuklandığı, 1 teröristin ise etkisiz hale getirildiği bildirildi. Örgüte ait binanın operasyonel amaçlarla kullanıldığı belirtilirken, içeride çok sayıda silah, askeri teçhizat ve mühimmat ele geçirildiği kaydedildi. - TAHRAN