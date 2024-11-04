İran'da Yahudi Kökenli Adam İdam Edildi

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İran'ın Kermanşah eyaletinde, Yahudi kökenli olduğu iddia edilen İranlı Arvin Kahramani, 2021 yılında karıştığı bir kavgada "tasarlayarak adam öldürdüğü" gerekçesiyle idam edildi.

İran'da bir kişi daha idamla cezalandırıldı. İran Yargı Erkine bağlı Mizan Haber Ajansı, 2021 yılında kişisel nedenlerle çıkan bir kavgada tasarlayarak adam öldürmekle suçlanan İranlı Arvin Kahramani hakkında verilen idam cezasının bu sabah infaz edildiğini duyurdu. Haberde, idam edilen Kahramani'nin ifadesine göre, alacaklı olduğu kişiyle yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle cinayeti planlayarak işlediği belirtildi.

"Maktulün ailesi idam hükmünün uygulanmasında ısrar etti"

Kermanşah savcılığı tarafından yapılan açıklamada ise, Kahramani'nin cinayeti itiraf ettiği açıklandı. Savcılıktan yapılan açıklamada, "Kahramani hakkındaki idam kararı 2022 yılında verildi. Maktulün ailesi ile arabuluculuk yapıldı ancak aile idam hükmünün uygulanmasında ısrar etti. Arabuluculuk ve kan parası tekliflerinin sonuçsuz kalması ve yüksek mahkemenin kararı onaylaması üzerine idam cezası infaz edildi" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, İran basının da yer alan haberlerde, Kahramani'nin Yahudi kökenli olduğuna dikkat çekildi. - TAHRAN