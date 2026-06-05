İran'dan ABD savaş gemilerine füze ve İHA'yla uyarı - Son Dakika
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İran'dan ABD savaş gemilerine füze ve İHA'yla uyarı

05.06.2026 16:53
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İran Devrim Muhafızları Ordusu, Umman Körfezi'nde ABD savaş gemilerine füzeler ve insansız hava araçlarıyla uyarı ateşi açıldığını, gemilerin bölgeyi terk ederek Hint Okyanusu'na doğru çekildiği belirtildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Umman Körfezi'nde ABD savaş gemilerine füzeler ve insansız hava araçlarıyla uyarı ateşi açıldığını, gemilerin bölgeyi terk ederek Hint Okyanusu'na doğru çekildiği belirtildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan açıklamada, ABD donanması tarafından gerçekleştirilen denizcilik suçları, taciz, ticari gemilerin ve petrol tankerlerinin kaçırılmasına karşı yürütülen operasyonun devamı kapsamında Kadir füzesi ve yeni "Şehit Danayi" taarruz insansız hava araçları (İHA) ile Ummak Körfezi'ndeki ABD savaş gemilerine uyarı ateşi açıldığı ifade edildi. Uyarı atışlarının ardından ABD'ye ait DDG-103 ve DDG-87 borda numaralı muhriplerin Umman Denizi'ni terk ederek Hint Okyanusu'na doğru çekildiği aktarıldı. Açıklamada, "Bu operasyonun ve geçtiğimiz günlerde icra edilen operasyonların ardından; bölgedeki deniz ticareti ile güvenliği baltalayan, tacizlerin odağında yer alan George W. Bush görev grubu ile diğer muhriplerinin yanı sıra amfibi hücum gemisi USS Tripoli de Umman Denizi'ni terk etmek zorunda kaldı" denildi.

ABD'nin korsanlığı durdurması gerektiği belirtilerek, "Düşman gemilerinin füzelerin menzilinden uzaklaşmasına rağmen ihtiyaç duyulursa daha uzun menzilli füzeler kullanılacaktır" uyarısında bulunuldu.

ABD, petrol tankerine el koymuştu

ABD Hint-Pasifik Komutanlığı kısa süre önce yaptığı açıklamada, ABD kuvvetlerinin yaptırım uygulanan ve bayraksız olduğu belirtilen "M/T DAVINA" petrol tankerini ele geçirdiğini duyurmuştu. Açıklamada, "İran'a maddi destek sağlayan gemileri faaliyet gösterdikleri her yerde engellemek için küresel denizcilik kolluk kuvvetleri uygulamalarımıza devam edeceğiz" denilmişti. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, İhlas Haber Ajansı, Denizcilik, Orta Doğu, Güvenlik, 3. Sayfa, İran, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İran'dan ABD savaş gemilerine füze ve İHA'yla uyarı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İran'dan ABD savaş gemilerine füze ve İHA'yla uyarı - Son Dakika
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