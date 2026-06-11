İran'dan ABD Üssüne Füze Saldırısı - Son Dakika
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İran'dan ABD Üssüne Füze Saldırısı

11.06.2026 07:46
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İran, ABD'nin saldırılarına misilleme olarak Ürdün'deki üsse 12 balistik füze ile saldırdı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), ABD'nin İran'a yönelik son saldırılarına misilleme olarak, Ürdün'deki El-Azrak Hava Üssü ve üs bünyesindeki bir ABD komuta merkezine 12 balistik füze ile saldırı düzenlendiğini açıkladı.

İran, ABD'nin son saldırılarına karşı bir misilleme daha gerçekleştirdi. DMO'dan yapılan açıklamada, ABD saldırılarını cezalandırmayı amaçlayan operasyon kapsamında, Ürdün'deki El-Azrak Hava Üssü ve üs bünyesindeki bir ABD komuta merkezine 12 balistik füze ile saldırı düzenlendiği bildirildi. Buradaki çok sayıda tesis ve uçağın imha edildiği öne sürüldü. ABD Dışişleri Bakanlığı ise Ürdün'de yaşayan vatandaşlarını füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları konusunda uyararak, "Derhal korunaklı ve güvenli alanlara sığının. Kapalı alanlarda kalmaya devam edin, yerel uyarıları yakından takip edin" açıklamasında bulundu.

İran, ABD saldırılarına misilleme ile karşılık vermişti

ABD ordusunun İran'ın askeri gözlem, iletişim ve hava savunma altyapısını hedef alan son saldırıları Tahran yönetiminin misillemelerine yol açmıştı. DMO, Kuveyt'teki Ali Salem ve Ahmed el-Ceber Hava Üsleri ile Bahreyn'deki Şeyh İsa Hava Üssü'ndeki ABD ordusuna ait 18 hedefe saldırı düzenlendiğini açıklamıştı. Ayrıca, İran ordusunun Bahreyn'deki ABD 5. Filosu'na ait Patriot hava savunma sistemlerinin radar tesislerini insansız hava aracı (İHA) saldırıları ile hedef aldığı bildirilmişti. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, 3. Sayfa, Politika, Savunma, Dünya, Ürdün, İran, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İran'dan ABD Üssüne Füze Saldırısı - Son Dakika

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