İran'dan ABD ve İsrail Hedeflerine Operasyon

30.03.2026 22:43
İran Devrim Muhafızları, ABD ve İsrail'e yönelik 4 operasyon düzenleyerek önemli hedefleri vurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD ve İsrail hedeflerine yönelik düzenlenen 4 operasyonda 200'den fazla ABD'li komutanın bulunduğu öne sürülen komuta merkezi ile İsrail bağlantılı olduğu belirtilen "Express Room" adlı konteyner gemisinin hedef alındığını bildirdi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), "Gerçek Vaad 4" operasyonunun 87'nci dalgasının detaylarına ilişkin açıklama yayımladı. Açıklamada, DMO Deniz Kuvvetleri Ordusu'nun sabah saatlerinde yürüttüğü istihbari ve operasyonel faaliyetler kapsamında ABD ve İsrail'e ait komutan ve askeri imkanların bulunduğu 4 ayrı noktanın "güçlü ve ani darbelerle" hedef alındığı ifade edildi. Açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) El-Minhad Üssü dışında kurulan ve ABD'ye ait olduğu belirtilen bir komuta kontrol merkezinin nokta atışı füzelerle hedef alındığı ifade edilerek, "Bu merkezde 200'den fazla ABD komutanı ve orta rütbeli subay bulunuyordu" denildi.

Bahreyn'de 5'inci Filo komutanları hedef alındı

Bir diğer operasyonda ise Bahreyn'de bulunan ABD Deniz Kuvvetleri 5'inci Filo Karargahı'na bağlı komutanların gizli olarak bulunduğu bir noktanın, toplantı sırasında insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alınarak imha edildiği kaydedildi. Açıklamada, "Ambulans trafiğinin yoğunluğu operasyonun sonucunu göstermektedir" ifadeleri kullanıldı.

İsrail bağlantılı gemi ve radar sistemi vuruldu

Açıklamada, üçüncü bir ülke bayrağı taşıyan ve İsrail'e ait olduğu belirtilen "Express Room" adlı konteyner gemisinin de füze saldırısıyla hedef alındığı ifade edildi. Ayrıca Suudi Arabistan'ın Dhahran kenti kıyılarında konuşlu olan ve F-16 savaş uçaklarının yönlendirilmesinde kullanıldığı belirtilen bir erken uyarı radarının da vurularak imha edildiği belirtildi. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, Operasyon, Orta Doğu, 3. Sayfa, İsrail, İran, Son Dakika

