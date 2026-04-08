İran'dan ABD'ye Sert Uyarı

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) bağlı Hatemul Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü İbrahim Zülfikari, ABD'ye yönelik sert açıklamalarda bulunarak, "ABD ve müttefiklerinin altyapılarına öyle bir darbe vuracağız ki yıllarca bölgenin petrol ve gazından mahrum kalacaklar ve bölgeden çekilmek zorunda kalacaklar" dedi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) bağlı Hatemul Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü İbrahim Zülfikari, ABD'ye yönelik sert açıklamalarda bulundu. Zülfikari yaptığı açıklamada, İsrail'e ait askeri, güvenlik ve ekonomik altyapılar ile bölgede ABD'ye bağlı hedeflere yönelik operasyonların daha yoğun ve geniş kapsamlı şekilde süreceğini ifade ederek, "ABD ve müttefiklerinin altyapılarına öyle bir darbe vuracağız ki yıllarca bölgenin petrol ve gazından mahrum kalacaklar ve bölgeden çekilmek zorunda kalacaklar" ifadelerini kullandı.

Hava savunma sistemleri füze ve İHA'ları düşürdü

Zülfikari ayrıca, son saatlerde hava savunma sistemlerince Tebriz'de İsrail'e ait bir adet Orbiter tipi insansız hava aracı ile Tahran ve Hemedan'da iki, Kazvin'de ise altı seyir füzesinin düşürüldüğünü duyurdu. - TAHRAN