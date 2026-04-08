Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran'dan ABD'ye Sert Uyarı

08.04.2026 01:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Devrim Muhafızları, ABD'ye yönelik operasyonlarını artıracaklarını duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) bağlı Hatemul Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü İbrahim Zülfikari, ABD'ye yönelik sert açıklamalarda bulundu. Zülfikari yaptığı açıklamada, İsrail'e ait askeri, güvenlik ve ekonomik altyapılar ile bölgede ABD'ye bağlı hedeflere yönelik operasyonların daha yoğun ve geniş kapsamlı şekilde süreceğini ifade ederek, "ABD ve müttefiklerinin altyapılarına öyle bir darbe vuracağız ki yıllarca bölgenin petrol ve gazından mahrum kalacaklar ve bölgeden çekilmek zorunda kalacaklar" ifadelerini kullandı.

Hava savunma sistemleri füze ve İHA'ları düşürdü

Zülfikari ayrıca, son saatlerde hava savunma sistemlerince Tebriz'de İsrail'e ait bir adet Orbiter tipi insansız hava aracı ile Tahran ve Hemedan'da iki, Kazvin'de ise altı seyir füzesinin düşürüldüğünü duyurdu. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Orta Doğu, Güvenlik, 3. Sayfa, Savunma, Enerji, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2026 02:11:40. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.