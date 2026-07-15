İran'dan ABD'ye Uyarı

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bölgeden petrol ve doğal gaz ihracatı ya herkes için olacak ya da hiç kimse için olmayacak" dedi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukasına ilişkin açıklamada bulundu. Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'nda İran'ın petrol ve doğal gaz ihracatını engelleyen ABD'nin, kendi ve müttefiklerinin çıkarlarına hizmet eden diğer petrol ve doğal gaz ihracat yollarını kapatacağı tehdidinde bulundu. Devrim Muhafızları, "Bölgeden petrol ve doğal gaz ihracatı ya herkes için olacak ya da hiç kimse için olmayacak" dedi. - TAHRAN