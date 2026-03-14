İran'dan BAE Limanları İçin Tahliye Uyarısı
İran'dan BAE Limanları İçin Tahliye Uyarısı

İran'dan BAE Limanları İçin Tahliye Uyarısı
14.03.2026 17:18
İran Devrim Muhafızları, BAE'deki limanlar için muhtemel saldırılar nedeniyle tahliye çağrısı yaptı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) tarafından yapılan açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de bulunan Khalifa Limanı, Dubai'deki Cebel Ali Limanı ve Fujairah Limanı yakınlarında yaşayan halk için, gelecek saatlerde düzenlenebilecek muhtemel saldırılar nedeniyle tahliye uyarısında bulunuldu.

ABD-İsrail ile İran arasındaki şiddetli çatışmalar devam ederken İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi ve Dubai kentindeki limanlar için tahliye uyarıları yayımladı. Açıklamada, başkent Abu Dabi'deki Khalifa Limanı, Dubai'deki Jebel Ali Limanı ve Fujairah Limanı yakınlarındaki sivil halka ve liman çalışanlarına derhal bölgeyi terk etme çağrısında bulunuldu. Söz konusu bölgelerin sivil yerleşim yerleri yakınlarında bulunan ABD askeri varlığı nedeniyle meşru hedefler haline geldiği ve gelecek saatlerde hedef alınabileceği belirtildi. Uyarı metnine eşlik eden görselde, hedef alınabileceği belirtilen limanlara ilişkin harita detayları da paylaşıldı.

DMO Sözcüsü Zülfikari açıklama yapmıştı

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Hatemul Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü İbrahim Zülfikari daha önce yaptığı açıklamada, "ABD'nin saldırgan ordusu, bölgede askeri üslerinin yıkıma uğramasının ardından BAE'de bulunan limanlar, iskeleler ve saklandıkları yerleri kullanarak İran'a ait Ebu Musa Adası ile Hark Adası'nın bir bölümünü füzelerle hedef almıştır. İran, BAE'nin bazı şehirlerindeki ABD askerlerinin bulunduğu limanlar, iskeleler ve sığınaklardaki ABD düşman füzelerinin fırlatıldığı noktaları hedef alarak ulusal egemenliğini ve topraklarını savunmayı meşru hakkı olarak görmektedir. BAE'de yaşayan Müslüman halktan ve yerleşim merkezlerinden, zarar görmemeleri için limanlar, iskeleler ve ABD askerlerinin saklandığı noktaları boşaltmalarını istiyoruz" demişti. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, Yerel Haberler, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, 3. Sayfa, İran, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İran'dan BAE Limanları İçin Tahliye Uyarısı - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2026 17:29:53. #7.13#
SON DAKİKA: İran'dan BAE Limanları İçin Tahliye Uyarısı - Son Dakika
