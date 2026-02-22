İran'dan Havacılara Notam Duyurusu - Son Dakika
İran'dan Havacılara Notam Duyurusu

22.02.2026 00:06
İran, askerî atış faaliyetleri nedeniyle havacılara NOTAM yayımladı. 24 Şubat, 28 Şubat, 3 ve 6 Mart'ta çeşitli bölgelerde kısıtlamalar uygulanacak.

İran, 24 Şubat'ta Kirman ve İlam eyaletinde, 24 ve 28 Şubat ile 3 ve 6 Mart tarihlerinde ise farklı bölgelerde gerçekleştirilecek askeri atış faaliyetleri nedeniyle NOTAM (Havacılık Duyurusu) yayımladı.

İran, ülkenin doğu ve batı kesimlerinde gerçekleştirilecek askeri atış faaliyetlerine ilişkin havacılara yönelik NOTAM (Havacılık Duyurusu) yayımladı. ABD Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) internet sitesinde yer alan bilgilere göre, 24 Şubat'ta ülkenin doğusundaki Kirman ile batısındaki İlam eyaletinde askeri atış yapılacağı duyuruldu.

Yayımlanan bilgilere göre, söz konusu faaliyetler kapsamında yer seviyesinden 8 bin ila 11 bin fit irtifaya kadar olan hava sahasının belirli saatlerde kısıtlı ve tehlikeli kabul edileceği belirtildi. Ayrıca 25 Şubat, 28 Şubat ile 3 ve 6 Mart tarihlerinde İran'ın farklı bölgelerinde de askeri atış faaliyetleri planlandığı kaydedildi. - TAHRAN

Kaynak: İHA

