İran'dan Hürmüz Boğazı Uyarısı

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Deniz Kuvvetleri, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapan gemilere yönelik yeni bir uyarı yayımladı. Açıklamada, Boğaz'dan geçiş yapmak isteyen tüm gemilere seslenilerek, "Hürmüz Boğazı'ndan geçiş için tek güvenli rota, daha önce İran tarafından ilan edilen koridordur. Gemilerin diğer rotalara yönelmesi güvensizdir. Aksi halde DMO Deniz Kuvvetleri'nin kararlı müdahalesiyle karşılaşılacaktır" ifadelerine yer verildi. - TAHRAN