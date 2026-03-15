İran'dan İsrail'e Füze Saldırısı

İran'ın İsrail'in merkez bölgelerine düzenlediği balistik füze saldırısında 2 kişi yaralandı.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından başlayan savaş 16. gününde devam ediyor. İran ordusu, İsrail'in merkez bölgelerini balistik füze ile hedef aldı. Saldırıda 2 kişi yaralandı. İsrail acil durum servisi Magen David Adom (MDA) tarafından yapılan açıklamada, 50'li yaşlarda iki kişinin, misket başlıklı bir mühimmat taşıyan füze saldırısında yaralandığı aktarıldı. Saldırı nedeniyle birçok noktada hasar oluştuğu ve yangın çıktığı bildirildi. - TEL AVİV