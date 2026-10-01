İran güvenlik güçleri Manjilabad baskınında 6 teröristi etkisiz hale getirdi - Son Dakika
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İran güvenlik güçleri Manjilabad baskınında 6 teröristi etkisiz hale getirdi

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İran güvenlik güçleri, Tahran yakınındaki Manjilabad bölgesinde eylem hazırlığında olduğu iddia edilen terör grubuna baskın düzenledi. Baskında 6 terörist etkisiz hale getirildi, patlayıcı maddeler ele geçirildi ve bölgede temizlik operasyonlarının sürdüğü bildirildi.

İran güvenlik güçleri, eylem hazırlığında olduğu iddia edilen bir terör grubuna düzenlediği baskında 6 teröristi etkisiz hale getirdi.

İran'ın başkenti Tahran yakınlarında Manjilabad bölgesinde eylem hazırlığında olduğu iddia edilen terör grubuna baskın düzenlendi. İran güvenlik güçleri, baskında 6 teröristi etkisiz hale getirdi. İran basını, baskında patlayıcı maddeler ele geçirildiğini ve bölgede "temizlik operasyonlarının" sürdüğünü bildirdi.

İran yönetimi, ABD ve İsrail'i ülke içindeki muhalif grupları silahlandırıp finanse ederek huzursuzluğu körüklemekle suçluyor.

Kaynak: İHA
Güvenlik3. SayfaTahranDünyaTerörİranSon Dakika

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