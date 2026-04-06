İran'ın Füze Saldırısı: 90 Yaşında Kadın Hastaneye Kaldırıldı

İran, İsrail'e yönelik yeni misillemeler gerçekleştirdi. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) ülkenin merkezini hedef alan füze saldırıları nedeniyle birçok bölgede sirenlerin çaldığını açıkladı. Bir füzenin hava savunma sistemleri tarafından engellendiği belirtilirken, parça tesirli mühimmat taşıyan bir diğer füzenin ise açık bir alana düştüğü kaydedildi. Magen David Adom ambulans servisi ise, 90 yaşındaki bir kadının sığınağa giderken düştüğünü ve bilinci kapalı olarak Tel Aviv'deki Ichilov Hastanesi'ne sevk edildiğini duyurdu. Hastanın durumunun kritik olduğu kaydedildi. - TEL AVİV