İran'ın Füze Saldırısında 21 Yaralı

İsrailli yetkililer, İran tarafından gerçekleştirilen füze saldırısında en az 21 kişinin yaralandığını bildirdi.

İran, sabah saatlerinde ABD ve İsrail tarafından başlatılan saldırılara karşılık vermeye devam ediyor. İsrailli sağlık yetkilileri, İran'ın saldırılarında 21 İsraillinin yaralandığını duyurdu. Açıklamada, 16'sının hafif şekilde yaralandığını 2 kişinin ise ağır ya da kritik durumda bulunduğunu bildirildi. - TEL AVİV