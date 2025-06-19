İran\'ın Saldırılarında 89 Yaralı

İsrail Ulusal Acil Servisi Magen David Adom (MDA), İran'ın son saldırılarında yaralı sayısının 89 olduğunu açıkladı.

İran güçleri, sabahın erken saatlerinde İsrail'in Tel Aviv bölgesine bağlı Ramat Gan kenti ile Holon ve Beerşeva kentlerine balistik füze ile saldırı düzenledi. İran balistik füzeleri, Tel Aviv bölgesine bağlı Ramat Gan şehrinde borsa binasına ve Beerşeva kentinde Soroka Hastanesi'ne isabet etti. İsrail Ulusal Acil Servisi Magen David Adom (MDA), son saldırıya ilişkin son verileri açıkladı. Son saldırılarda yaralı sayısının 89 olduğu aktarılan açıklamada, Tel Aviv çevresinde ve ülkenin güneyine gerçekleştirilen roket saldırılarında 3'ü kritik 5 kişinin yaralandığı vurgulandı. Yaralılardan büyük bir kısmının şarapnel yaralanmaları nedeniyle tedavi edildiği bildirildi. - TEL AVİV