İran'ın Saldırılarında ABD Askeri Ölümleri - Son Dakika
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İran'ın Saldırılarında ABD Askeri Ölümleri

19.07.2026 23:02
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İran'ın Ürdün ve Kuzey Irak'taki saldırılarında 3 ABD askeri hayatını kaybetti, insan kalıntıları bulundu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın ABD askeri unsurlarına yönelik saldırılar düzenlediği Ürdün'de kimliği belirlenmeyen insan kalıntılarına ulaşıldığını açıkladı. CENTCOM ayrıca, dün Kuzey Irak'ta İran'a ait bir insansız hava aracından (İHA) kalan patlamamış mühimmatın kontrollü imhası sırasında bir ABD askerinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'ın Ürdün'deki ABD askeri unsurlarına yönelik saldırılarına ilişkin yeni bir açıklama yaptı. CENTCOM, 2 ABD askerinin hayatını kaybettiği ve bir askerden haber alınmayan saldırıya ilişkin yürütülen kapsamlı incelemelerin ardından bugün erken saatlerde olay yerinde kimliği henüz belirlenemeyen insan kalıntılarına ulaşıldığını bildirdi. Ölen kişinin kimliğinin doğrulanmasına yönelik incelemelerin sürdüğü belirtildi.

Irak'ta bir ABD askeri hayatını kaybetti

Açıklamada ayrıca Kuzey Irak'ta bir ABD askerinin dün düşürülen İran'a ait insansız hava aracından kalan patlamamış mühimmatın kontrollü imhası sırasında hayatını kaybettiği bildirildi. Olayda hafif yaralanan bir askerin de tedavi altına alındığı kaydedildi.

İran ordusu, ABD'nin İran'a yönelik saldırıları nedeniyle Körfez ülkelerindeki ABD askeri unsurlarına yönelik misillemeler gerçekleştirildiğini açıklamıştı. CENTCOM'dan dün yapılan açıklamada, İran'ın Ürdün'e yönelik saldırılarında 2 ABD askerinin hayatını kaybettiği, bir askerden ise haber alınamadığı bildirilmişti.

Öte yandan dün Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkenti Erbil ve Süleymaniye kentindeki mühimmat depolarına yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlenmişti. Tesislerde meydana gelen patlamanın ardından büyük çaplı yangın çıkmıştı. - FLORIDA

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu, 3. Sayfa, Güvenlik, Politika, Dünya, Ürdün, İran, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İran'ın Saldırılarında ABD Askeri Ölümleri - Son Dakika

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