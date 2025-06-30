İran-İsrail çatışmalarında ölü sayısı 935'e yükseldi

İran Yargı Erki Sözcüsü Asgar Cihangir, İsrail ve İran arasında 12 gün sonra sona eren çatışmalarda İran tarafında hayatını kaybedenlerin sayısının 935'e yükseldiğini açıkladı.

İsrail ve İran arasında 12 gün sonra sona eren çatışmalarda can kaybı ve yaralı sayısı artmaya devam ediyor. İran Yargı Erki Sözcüsü Asgar Cihangir, son adli tıp verilerinin dikkate alındığını ifade ederek İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 935'e yükseldiğini açıkladı. Cihangir, hayatını kaybedenlerin 38'sinin çocuk 132'sinin ise kadın olduğunu söyledi. - TAHRAN