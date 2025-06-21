İran, İsrail'in Holon kentini hedef aldı.
İsrail'in İran'da saldırmasıyla başlayan çatışmalar 9. günde devam ediyor. İran ordusu, İsrail' gece saatlerinde 5 füze ateşledi. İsrail medyası, füzelerin engellendiği, düşen parçalar nedeniyle Holon şehrindeki bir binanın çatısında yangın çıktığını aktardı. - TEL AVİV
Son Dakika › 3.Sayfa › İran, İsrail'in Holon Kentini Vurdu - Son Dakika
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