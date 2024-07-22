İran, kaçak yakıt taşıyan petrol tankerine el koydu

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İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, Basra Körfezi'nde 1.5 milyon litre kaçak yakıt taşıyan Togo bandıralı petrol tankerine el koyulduğunu ve gemide bulunan 12 yabancı uyruklu mürettebatın gözaltına alındığını duyurdu.

İran, kaçaklıkla mücadele kapsamında Basra Körfezi kıyısında bulunan Buşehr kenti açıklarında kaçak yakıt taşıyan yabancı bir ülkeye ait petrol tankerine el koydu. İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri komutanlarından Haydar Hunariyan Mucerret yaptığı açıklamada, "Yargının talimatıyla Basra Körfezi'nde seyir halinde olan 1.5 milyon litre kaçak yakıt taşıdığı tespit edilen Togo bandıralı petrol tankerine kaçakçılıkla mücadele kapsamında el konuldu. Gemide bulunan yabancı uyruklu 12 mürettebat ise gözaltına alındı" ifadelerini kullandı.

Geminin Buşehr limanına götürüldüğünü belirten Mucerret, Devrim Muhafızları Ordusu Donanması'nın Basra Körfezi'ni kontrol ettiğini ve modern teçhizatlar ile Körfez'deki gemi hareketliliğini takip ettiğini belirtti. - TAHRAN