ABD kan kaybediyor! İran\'la savaşta yaralanan Amerikan askeri sayısı arttı

ABD Savunma Bakanlığı'na (Pentagon) göre İran ile savaş sırasında 30 ABD askeri daha yaralandı. Savaşın başlamasından bu yana toplam 820 ABD askeri yaralandı, 18'i ise öldü.

30 ASKER DAHA YARALANDI

İran ile ABD arasındaki saldırıların şiddeti yeniden arttı. Pentagon'un veri tabanına göre İran'la savaş sırasında 30 ABD askeri daha yaralandı.

SAVAŞTAN BU YANA 820 AMERİKAN ASKERİ YARALANDI

ABD'nin İran'a karşı 28 Şubat'ta başlayan savaşından bu yana yaralanan ABD askerlerinin sayısı 820'ye yükseldi.

Savaş sırasında 18 ABD askeri ise ölmüştü.