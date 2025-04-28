İran'daki liman patlamasının nedeni ne? İlk değerlendirme raporu yayımlandı - Son Dakika
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İran'daki liman patlamasının nedeni ne? İlk değerlendirme raporu yayımlandı

İran\'daki liman patlamasının nedeni ne? İlk değerlendirme raporu yayımlandı

70 kişinin hayatını kaybettiği İran'ın Şehid Recai Limanı'ndaki patlamaya ilişkin ilk değerlendirme raporu yayımlandı. İçişleri Bakanlığı Bilgilendirme Merkezi tarafından yapılan açıklamada, uzmanlar ve bilirkişilerin katılımıyla yapılan toplantıların ardından hazırlanan ilk raporda güvenlik önlemleri ile sivil savunma kurallarının ihlal edildiğinin tespit edildiği bildirildi.

28.04.2025 23:36
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İran'ın Şehid Recai Limanı'nda meydana gelen patlamanın ardından yayınlanan ilk değerlendirme raporunda, güvenlik önlemleri ile sivil savunma kurallarının ihlal edildiğinin tespit edildiği belirtildi.

İLK DEĞERLENDİRME RAPORU YAYIMLANDI

İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentindeki Şehid Recai Limanı'nda geçtiğimiz cumartesi günü meydana gelen patlamanın ardından kurulan inceleme komitesi, olayla ilgili ilk değerlendirme raporunu yayımladı. İçişleri Bakanlığı Bilgilendirme Merkezi tarafından yapılan açıklamada, uzmanlar ve bilirkişilerin katılımıyla yapılan toplantıların ardından hazırlanan ilk raporda güvenlik önlemleri ile sivil savunma kurallarının ihlal edildiğinin tespit edildiği bildirildi.

KAMUOYUYLA PAYLAŞILACAK

Açıklamada, konuya ilişkin yanlış ve çelişkili beyanda bulunulduğunun belirlendiği, güvenlik ve yargı birimlerinin sorumluları tespit etmek amacıyla çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi. Açıklamada, olayın kesin nedeninin belirlenebilmesi için tüm boyutlarıyla kapsamlı bir inceleme yapılması gerektiği ve bu sürecin teknik ile laboratuvar çalışmalarının tamamlanmasını zorunlu kıldığı belirtildi. Gerekli işlemlerin başlatıldığı vurgulanan açıklamada, sürecin tamamlanmasının ardından sonuçların en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca olayda kusuru bulunan kişilerle ilgili hiçbir şekilde taviz verilmeyeceği vurgulanarak, vatandaşlardan olayla ilgili gelişmeleri yalnızca Hürmüzgan Valisi başkanlığında kurulan komiteden takip etmeleri istendi.
Limandaki patlamanın ardından yangın çıkmış, olay yerine itfaiye, sağlık ve arama-kurtarma ekipleri sevk edilmişti. Patlama sonrası limanda çıkan yangın tamamen söndürülmüş ve arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarılmıştı. Patlamada şu ana kadar 70 kişinin hayatını kaybettiği, bin 210 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Kaynak: İHA

Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Kaza, İran, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İran'daki liman patlamasının nedeni ne? İlk değerlendirme raporu yayımlandı - Son Dakika

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