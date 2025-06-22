İran Sağlık Bakanlığı, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine düzenlediği saldırılarda yaralananlarda radyoaktif bulaşma belirtisine rastlamadığını açıkladı.
İran Sağlık Bakanlığı, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine düzenlediği saldırılarda yaralananlarda hakkında açıklama yaptı. Bakanlık, saldırılarda yaralananlarda "radyoaktif kirlenme belirtisi" olmadığını aktardı.
İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, "Sağlık Bakanlığı yıllardır nükleer tesislere en yakın tıbbi tesislerde nükleer acil durum birimleri kurmuştur. Neyse ki ABD bombardımanının ardından bu merkezlere nakledilen yaralıların hiçbirinde radyoaktif bulaşma belirtisi görülmemiştir" dedi. - TAHRAN
Son Dakika › 3.Sayfa › İran, Saldırıdan Yaralananlarda Radyoaktif Bulaşma Yok - Son Dakika
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