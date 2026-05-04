İran'dan Hürmüz Boğazı'nda yeni kontrol hattını gösteren harita - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran'dan Hürmüz Boğazı'nda yeni kontrol hattını gösteren harita

İran\'dan Hürmüz Boğazı\'nda yeni kontrol hattını gösteren harita
04.05.2026 14:54  Güncelleme: 14:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hürmüz Boğazı'nda kontrol edilen alanların sınırlarını içeren bir harita yayımlayarak, bölgedeki yeni kontrol hattını duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hürmüz Boğazı'nda kontrol edilen alanların sınırlarını içeren bir harita yayımlayarak, bölgedeki yeni kontrol hattını duyurdu.

İran, Hürmüz Boğazı'nda silahlı kuvvetlerin kontrolünde bulunan yeni sınırları duyurdu. İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından paylaşılan haritada, kontrol edilen alanın sınırları ayrıntılı şekilde gösterildi. Haritaya göre söz konusu alanın güney sınırı, İran'daki Mübarek Dağı ile Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Füceyre'nin güneyi arasında çizilen hat olarak belirlendi. Batı sınırının ise İran'a bağlı Keşm Adası'nın ucu ile BAE'deki Ümmu'l Kayveyn arasında çizilen hat olduğu ifade edildi. - TAHRAN

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İran'dan Hürmüz Boğazı'nda yeni kontrol hattını gösteren harita - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gaziantep ve Kahramanmaraş’ta sağanak ve fırtına: Çatılar uçtu, yollar göle döndü Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta sağanak ve fırtına: Çatılar uçtu, yollar göle döndü
Acun Ilıcalı’dan iddialı yorum: Türkiye’de oynasa 25 golün altında atmaz Acun Ilıcalı'dan iddialı yorum: Türkiye'de oynasa 25 golün altında atmaz
Mbappe ve Ester Exposito’nun İtalya tatili Real Madrid’i karıştırdı Mbappe ve Ester Exposito'nun İtalya tatili Real Madrid'i karıştırdı
Güneş doğduğu gibi yola çıkıyor, topraktan gözünü ayırmadan arıyorlar Güneş doğduğu gibi yola çıkıyor, topraktan gözünü ayırmadan arıyorlar
Bankacılıkta çığır açacak kampanya: Peyniri getir, krediyi götür Bankacılıkta çığır açacak kampanya: Peyniri getir, krediyi götür
Kartepe, mayıs ayında beyaza büründü Kartepe, mayıs ayında beyaza büründü

14:58
Türk futbolunu karıştıran görüntü Şike iddiası sonrası soruşturma başlatıldı
Türk futbolunu karıştıran görüntü! Şike iddiası sonrası soruşturma başlatıldı
14:13
4 kişilik ailenin tatili facia ile bitti 2 çocukları öldü, anne-baba yoğun bakımda
4 kişilik ailenin tatili facia ile bitti! 2 çocukları öldü, anne-baba yoğun bakımda
14:10
Hürmüz’den gelen haberler piyasaları sarstı: Altında sert düşüş
Hürmüz'den gelen haberler piyasaları sarstı: Altında sert düşüş
14:05
MHP lideri Bahçeli’den Amedspor Başkanı Nahit Eren’e tebrik mesajı
MHP lideri Bahçeli'den Amedspor Başkanı Nahit Eren’e tebrik mesajı
13:39
12 kurşunla öldürülen İlayda’nın babasından mahkemede şok karar
12 kurşunla öldürülen İlayda'nın babasından mahkemede şok karar
13:18
Hindistan’da akıllara ziyan tören Askerler yere çakıldı
Hindistan'da akıllara ziyan tören! Askerler yere çakıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2026 15:01:44. #7.12#
SON DAKİKA: İran'dan Hürmüz Boğazı'nda yeni kontrol hattını gösteren harita - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.