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İranlı kayakçılar Sarıkamış'ta kayboldu, JAK timleri tarafından bulundu - Son Dakika
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İranlı kayakçılar Sarıkamış'ta kayboldu, JAK timleri tarafından bulundu

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde tatil için bulunan 3 İranlı kayakçı, kayak yaparken yollarını kaybederek kayboldu. Sarıkamış Jandarma Arama Kurtarma timleri, yapılan arama çalışmaları sonucunda kayakçıların ormanlık alanda olduğunu tespit etti ve onları bulup otellerine dönmelerini sağladı.

İranlı kayakçılar Sarıkamış\'ta kayboldu, JAK timleri tarafından bulundu
11.01.2024 - 12:36,
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İran'dan Kars'a tatile gelen 3 kişi, Sarıkamış'ta kayak yaptıkları sırada yollarını kaybeden kayacılar JAK timlerince bulundu.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bulunan Sarıkamış Kayak Merkezi'ne tatile gelen 3 İranlı, kayak yaptıkları sırada yollarını kaybederek kayboldu.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine Sarıkamış Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri bölgede kar motorlarıyla arama çalışması başlattı. JAK timlerince yapılan çalışmalarda İranlı kayakçıların pistin 3 kilometre uzağında ormanlık alan içerisinde olduklarını tespit etti.

Bunun üzerine harekete geçen JAK timleri, kaybolan kayakçıları bularak otellerine dönmelerini sağladı. - KARS

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa İranlı kayakçılar Sarıkamış'ta kayboldu, JAK timleri tarafından bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İranlı kayakçılar Sarıkamış'ta kayboldu, JAK timleri tarafından bulundu - Son Dakika
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