İranlı kayakçılar Sarıkamış\'ta kayboldu, JAK timleri tarafından bulundu

İran'dan Kars'a tatile gelen 3 kişi, Sarıkamış'ta kayak yaptıkları sırada yollarını kaybeden kayacılar JAK timlerince bulundu.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bulunan Sarıkamış Kayak Merkezi'ne tatile gelen 3 İranlı, kayak yaptıkları sırada yollarını kaybederek kayboldu.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine Sarıkamış Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri bölgede kar motorlarıyla arama çalışması başlattı. JAK timlerince yapılan çalışmalarda İranlı kayakçıların pistin 3 kilometre uzağında ormanlık alan içerisinde olduklarını tespit etti.

Bunun üzerine harekete geçen JAK timleri, kaybolan kayakçıları bularak otellerine dönmelerini sağladı. - KARS