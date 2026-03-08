IRIS Dena fırkateyninde can kaybı 104'e yükseldi

ABD'nin Sri Lanka açıklarında batırdığı İran Donanması'na ait IRIS Dena fırkateyninde hayatını kaybedenlerin sayısı 104'e yükseldi.

İran ordusu, ABD'nin Sri Lanka açıklarında 4 Mart'ta batırdığı İran donanmasına ait IRIS Dena firkateynindeki can kaybına ilişkin açıklama yaptı. Ordu, daha önce en az 80 kişinin hayatını kaybettiği açıklanan saldırıda, 104 kişinin hayatını kaybettiğin, 32 kişinin de yaralandığını bildirdi. Ordu, "4 Mart'ta Milan 2026 Tatbikatı'ndan dönüş yolunda olan IRIS Dena fırkateyni, ABD donanmasının vahşi saldırısına uğradı. Gemide 136 kişi bulunuyordu. Bunlardan 104'ü hayatını kaybetti, hayatını kaybedenlerden 20'si ise kayıp. Ayrıca 32 kişi yaralandı ve Sri Lanka'daki bir hastanede tedavi altına alındı" dedi.

ABD Donanması'nın söz konusu saldırıyı savaş bölgesinden yüzlerce mil uzaklıkta, önceden herhangi bir uyarıda bulunmadan gerçekleştirdiğini ifade eden ordu, "Saldırıyla uluslararası teamül kuralları, insancıl hukuk ilkeleri ve uluslararası denizcilik düzenlemeleri ihlal edildi. IRIS Dena fırkateynine ateş açılması sonucu deniz güvenliğini sağlamak ve deniz diplomasisini güçlendirmek amacıyla tatbikata katılan 104 askeri personel hayatını kaybetti" dedi.

IRIS Dena fırkateyni saldırısı

Hindistan'da 4 Mart'ta düzenlenen Milan 2026 tatbikatına katıldıktan sonra İran'a dönmekte olan İran Donanması'na ait "IRIS Dena" fırkateyni, Hint Okyanusu'nda Sri Lanka açıklarında saldırıya uğramıştı. Uluslararası sularda meydana gelen olayın ardından gemiden yardım çağrısı yapıldığı ve bölgeye Sri Lanka Donanması'na bağlı ekiplerin sevk edildiği bildirilmişti. Arama-kurtarma çalışmalarında denizden çıkarılan yaralı personelin Sri Lanka'daki hastanelere götürülerek tedavi altına alındığı aktarılmıştı. Sri Lanka Dışişleri Bakanı Yardımcısı Arun Hemachandra, yerel basına yaptığı açıklamada olayda en az 80 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı. - TAHRAN