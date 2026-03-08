IRIS Dena fırkateyninde can kaybı 104'e yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

IRIS Dena fırkateyninde can kaybı 104'e yükseldi

08.03.2026 22:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin saldırısında IRIS Dena fırkateyninde 104 kişi hayatını kaybetti, 32 yaralı var.

ABD'nin Sri Lanka açıklarında batırdığı İran Donanması'na ait IRIS Dena fırkateyninde hayatını kaybedenlerin sayısı 104'e yükseldi.

İran ordusu, ABD'nin Sri Lanka açıklarında 4 Mart'ta batırdığı İran donanmasına ait IRIS Dena firkateynindeki can kaybına ilişkin açıklama yaptı. Ordu, daha önce en az 80 kişinin hayatını kaybettiği açıklanan saldırıda, 104 kişinin hayatını kaybettiğin, 32 kişinin de yaralandığını bildirdi. Ordu, "4 Mart'ta Milan 2026 Tatbikatı'ndan dönüş yolunda olan IRIS Dena fırkateyni, ABD donanmasının vahşi saldırısına uğradı. Gemide 136 kişi bulunuyordu. Bunlardan 104'ü hayatını kaybetti, hayatını kaybedenlerden 20'si ise kayıp. Ayrıca 32 kişi yaralandı ve Sri Lanka'daki bir hastanede tedavi altına alındı" dedi.

ABD Donanması'nın söz konusu saldırıyı savaş bölgesinden yüzlerce mil uzaklıkta, önceden herhangi bir uyarıda bulunmadan gerçekleştirdiğini ifade eden ordu, "Saldırıyla uluslararası teamül kuralları, insancıl hukuk ilkeleri ve uluslararası denizcilik düzenlemeleri ihlal edildi. IRIS Dena fırkateynine ateş açılması sonucu deniz güvenliğini sağlamak ve deniz diplomasisini güçlendirmek amacıyla tatbikata katılan 104 askeri personel hayatını kaybetti" dedi.

IRIS Dena fırkateyni saldırısı

Hindistan'da 4 Mart'ta düzenlenen Milan 2026 tatbikatına katıldıktan sonra İran'a dönmekte olan İran Donanması'na ait "IRIS Dena" fırkateyni, Hint Okyanusu'nda Sri Lanka açıklarında saldırıya uğramıştı. Uluslararası sularda meydana gelen olayın ardından gemiden yardım çağrısı yapıldığı ve bölgeye Sri Lanka Donanması'na bağlı ekiplerin sevk edildiği bildirilmişti. Arama-kurtarma çalışmalarında denizden çıkarılan yaralı personelin Sri Lanka'daki hastanelere götürülerek tedavi altına alındığı aktarılmıştı. Sri Lanka Dışişleri Bakanı Yardımcısı Arun Hemachandra, yerel basına yaptığı açıklamada olayda en az 80 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı. - TAHRAN

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Denizcilik, Sri Lanka, Güvenlik, 3. Sayfa, İran, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa IRIS Dena fırkateyninde can kaybı 104'e yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’ı çok zor günler bekliyor ABD’nin askeri kaybını İran açıkladı Trump'ı çok zor günler bekliyor! ABD'nin askeri kaybını İran açıkladı
İspanya Başbakanı Sanchez: Yalnız değil, öncüyüz İspanya Başbakanı Sanchez: Yalnız değil, öncüyüz!
Arne Slot itiraf etti: Liverpool’un Galatasaray korkusu Arne Slot itiraf etti: Liverpool'un Galatasaray korkusu
Londra’da yüzlerce kişiden İran protestosu Londra'da yüzlerce kişiden İran protestosu
Daha attığı imza bile kurumamıştı Sidiki Cherif’in değerinde inanılmaz artış Daha attığı imza bile kurumamıştı! Sidiki Cherif'in değerinde inanılmaz artış
Orta Doğu’daki savaş tarlayı vurdu Küresel gıda krizi kapıda Orta Doğu'daki savaş tarlayı vurdu! Küresel gıda krizi kapıda

22:47
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Fenerbahçeli taraftarlarla kavga etti
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Fenerbahçeli taraftarlarla kavga etti
22:37
İran savaşında hayatını kaybeden ABD askeri sayısı 7’ye yükseldi
İran savaşında hayatını kaybeden ABD askeri sayısı 7'ye yükseldi
22:31
İran’da yeni dini lider Mücteba Hamaney oldu
İran'da yeni dini lider Mücteba Hamaney oldu
22:27
ABD’de Missouri eyaletindeki Kansas Kenti Uluslararası Havalimanı potansiyel bir “tehdit“ nedeniyle alarm verildi. Alana iniş yapan uçaklar pistte bekletilirken, terminalde bulunan yaklaşık 2 bin kişi de tahliye edildi.
ABD'de Missouri eyaletindeki Kansas Kenti Uluslararası Havalimanı potansiyel bir "tehdit" nedeniyle alarm verildi. Alana iniş yapan uçaklar pistte bekletilirken, terminalde bulunan yaklaşık 2 bin kişi de tahliye edildi.
22:05
Kadıköy’de inanılmaz son Fenerbahçe, Samsunspor’u 905’te devirdi
Kadıköy'de inanılmaz son! Fenerbahçe, Samsunspor'u 90+5'te devirdi
21:58
Macron ile Pezeşkiyan telefonda görüştü
Macron ile Pezeşkiyan telefonda görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2026 23:29:43. #.0.5#
SON DAKİKA: IRIS Dena fırkateyninde can kaybı 104'e yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.