Irmakta kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Irmakta kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor

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Akrabalarıyla piknik yapmak için geldiği Beşkonak Köprü Çay'da akıntıya kapılan 23 yaşındaki gencin arama çalışmaları devam ediyor.

21.08.2024 10:57
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Irmakta kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor

23 yaşındaki gence üçüncü günde de ulaşılamadı

ANTALYA - Akrabalarıyla piknik yapmak için geldiği Beşkonak Köprü Çay'da akıntıya kapılan genci arama çalışmaları sürüyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde piknik yapmak için geldiği Beşkonak Köprü Çay'da serinlemek için ırmağa giren ve akıntıya kapılarak kaybolan 23 yaşındaki Ahmet Yıldız'ı arama çalışmaları devam ediyor. Jandarma Arama Kurtarma JAK ve Jandarma Su Altı Arama SAK ekipleri tarafından gencin kaybolduğu bölgede yapılan arama-tarama faaliyetleri devam ediyor. Dün akşam geç saatlere kadar süren arama çalışmalarına Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Beşkonak Jandarma Karakolu ve Komando ekipleri ile Jandarma kadavra köpeği Yel'de eşlik etti. Gencin kaybolduğu bölgenin coğrafi konumu nedeniyle güç şartlar altında gerçekleştirilen arama çalışmalarında şu ana kadar her hangi bir ize rastlanmadı. Dün, havanın kararması ile birlikte sona eren arama-kurtarma çalışmaları bugün sabah erken saatlerde yeniden başladı.

Irmakta kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Irmakta kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

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