Irmaktaki Adacıkta Mahsur Kalan Üç Kişiye Ceza Kesildi - Son Dakika
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Irmaktaki Adacıkta Mahsur Kalan Üç Kişiye Ceza Kesildi

19.06.2025 14:40
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Manavgat'ta bir adacıkta mahsur kalan üç kişi, itfaiye ve STK ekipleri tarafından kurtarıldıktan sonra 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'na göre ceza alarak 2.953 TL para cezası ile karşılaştı.

Irmaktaki adacıkta mahsur kaldılar, kurtarıldıktan sonra ceza yediler

Botla kurtarılan 3 kişiden birinin ilk işi sigara istemek oldu

3 kişiye 2 bin 953'şer TL para cezası uygulandı

ANTALYA - Antalya Manavgat Şelalesi'nin alt kısmında bulunan adacığa çıkan ve su seviyesinin yükselmesiyle mahsur kalan 3 kişi itfaiye ve STK kurtarma ekipleri tarafından bulundukları yerden kurtarıldı. Soğuktan titredikleri görülen 3 kişiye 'Emre aykırı davranıştan' 2 bin 953'er TL ceza kesildi.

Manavgat'ta dün akşam saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ve Manavgat Irmağında Şelalenin alt kısmında bulunan adacıkta 3 kişinin mahsur kaldığı ihbarı, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi Kurtarma ekibi, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Sarılar ile Merkez Jandarma Karakolu ekiplerini alarma geçirdi. Sarılar Mahallesi sınırlarından mahsur kalan vatandaşların bulunduğu yere girmek isteyen itfaiye ekibi, girişte bulunan özel mülkiyetin tel örgü ile çevrili olduğunu, kapısının da asma kilitle kilitlendiğini görünce bir süre içeri girebilmek için beklemek zorunda kaldı.

Akıntının fazla olması ekiplerin işini güçleştirdi

Sarılar Mahalle Muhtarı Fehmi Toy'un olay yerine gelmesi ve kapının kilidinin kırılmasında tüm sorumluluğunu alacağını söylemesi üzerine itfaiye görevlileri kilidi keserek kapıyı açtı ve ırmak kenarına indi. Manavgat Irmağında su seviyesinin yüksek olması, akıntının fazla olması nedeniyle itfaiye ekipleri ırmakta su seviyesinin düşmesi için bir süre bekledi. Mahsur kalanların Ulukapı tarafından daha rahat çıkarılabileceğini belirten İtfaiye ekipleri ırmağın karşı tarafına geçerken, Antalya'dan yola çıkan İHH İnsani Yardım Vakfı kurtarma ekibi de olay yerine geldi.

2 bin 953'er TL ceza kesildi

Botun ırmağa indirilmesinin ardından ırmakta mahsur kalan ve Manavgat'ta bir kargo firmasında çalıştığı belirlenen Alper K., Ömer B. ve Şahin Y. bota alınarak kıyıya çıkarıldı. Irmakta soğuktan etkilendikleri belirlenen 3 kişi, olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından gerekli kontrollerden geçirildiler. 3 kişiye Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakoluna bağlı ekipler tarafından '5326 sayılı Kabahatler Kanununun "Emre aykırı davranış" başlıklı 32'nci maddesine istinaden 2 bin 953'er TL para cezası uygulandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Irmaktaki Adacıkta Mahsur Kalan Üç Kişiye Ceza Kesildi - Son Dakika

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