İş arkadaşını bıçaklayarak ağır yaraladı - Son Dakika
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İş arkadaşını bıçaklayarak ağır yaraladı

Çorum'da tartıştığı iş arkadaşı tarafından bıçaklanarak ağır yaralanan şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay, Çepni Mahallesi Kerebi Gazi 1. Sokak'ta meydana geldi. Şüpheli yakalandı, soruşturma devam ediyor.

16.02.2024 07:32  Güncelleme: 07:35
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İş arkadaşını bıçaklayarak ağır yaraladı

ÇORUM - Çorum'da tartıştığı iş arkadaşı tarafından bıçaklanarak ağır yaralanan şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, Çepni Mahallesi Kerebi Gazi 1. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Anıl S., sosyal medya üzerinden tartıştığı iş arkadaşı Ahmet C. E. tarafından bıçaklanarak yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı Anıl S. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı. Bıçaklama olayının şüphelisi Ahmet C. E., polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İş arkadaşını bıçaklayarak ağır yaraladı
Kaynak: İHA

Çorum, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İş arkadaşını bıçaklayarak ağır yaraladı - Son Dakika

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