Kazada ölen arkadaşı için kendini tokatlayıp "Kime ne diyeyim?" diye ağladı

İş gezisine giden 4 arkadaşın otomobili şarampole uçtu: 1 ölü, 3 yaralı

AKSARAY - Aksaray'da iş gezisine giden 4 arkadaşın bulunduğu otomobil şarampole uçtu, kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazada hafif yaralanan bir kişi, ölen arkadaşı için elleriyle dizlerine vurup, "Kime ne diyeyim Sedat?" diye ağladı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Aksaray - Konya karayolu 50 kilometresi Sultanhanı ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray'dan Konya istikametine seyreden Mehmet Ö. idaresindeki 24 DF 678 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Otomobilin ters durup hurdaya döndüğü kazada Sedat Şahin feci şekilde can verirken, sürücü ve diğer yolcular Kürşat G. ile Fatih C. yaralandı. Yoldan geçen diğer araç sürücüleri tarafından olay, 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Yardım ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken hayatını kaybeden şahsın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Öte yandan, kazada hafif yaralanan Fatih C.'nin, ölen arkadaşı için elleriyle dizlerine ve kafasına vurup, "Kime ne diyeyim Sedat" diye ağladığı görüldü.

4 arkadaşın Erzincan'dan Antalya'ya iş gezisi için gittiği öğrenilirken Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı kazayla ilgili soruşturma başlattı.