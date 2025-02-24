İş insanı Yılmaz Ulusoy hayatını kaybetti - Son Dakika
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İş insanı Yılmaz Ulusoy hayatını kaybetti

İş insanı Yılmaz Ulusoy hayatını kaybetti

Ulusoy Denizcilik A.Ş ortaklarından olan ünlü iş insanı Yılmaz Ulusoy hayatını kaybetti. Ulusoy'un ağabeyi Saffet Ulusoy gibi 23 Şubat tarihinde yaşamını yitirmesi dikkat çekti.

24.02.2025 14:36
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Ulusoy Denizcilik A.Ş ortaklarından iş insanı Yılmaz Ulusoy, hayatını kaybetti. Ulusoy'un cenaze töreni, yarın Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

Yılmaz Ulusoy Holding'ten yapılan açıklamada "Şirketimizin kurucusu Sayın Yılmaz Ulusoy'u kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Cenazesi 25 Şubat 2025 Salı günü öğlen namazına müteakip Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nden kaldırılacak olup Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecekti" ifadeleri yer aldı.

AĞABEYİ İLE AYNI GÜN ÖLDÜ

Yılmaz Ulusoy'un vefat tarihi 23 Şubat, ağabeyi Saffet Ulusoy'un da ölüm yıl dönümü... Saffet Ulusoy, Türkiye'de Ro-Ro taşımacılığının gelişimine büyük katkı sağlamış bir isim olarak biliniyordu.

YILMAZ ULUSOY KİMDİR?

1941 yılında Trabzon'un Of ilçesinde doğan Yılmaz Ulusoy, iş hayatına Ulusoy Holding'de başladı. 2008 yılında buradan ayrılarak kendi şirketi olan Yılmaz Ulusoy Holding'i kurdu. Aynı zamanda İstanbul Ticaret Odası (İTO), İstanbul Sanayi Odası (İSO), Deniz Ticaret Odası (DTO) Meclis Üyelikleri ve TÜSİAD Üyeliği gibi görevlerde bulundu.

Ulusoy, 1968-1971 yılları arasında Samsunspor Kulübü'nün başkanlığını yaptı. Ulusoy, son olarak 18. Ekovitrin Yılın Starları Ödül Töreni'nde "İş Dünyası Onur Ödülü"nü almıştı. Serap Ulusoy ile evli olan Yılmaz Ulusoy, üç çocuk ve beş torun sahibiydi.

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Son Dakika 3.Sayfa İş insanı Yılmaz Ulusoy hayatını kaybetti - Son Dakika

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