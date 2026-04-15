İş Kurumu'ndan Dolandırıcılığa Uyarı

15.04.2026 09:23
Erzincan İş Kurumu, iş arayanları dolandırıcılık girişimlerine karşı resmi kanallara yönlendirdi.

Türkiye İş Kurumu Erzincan İl Müdürlüğü, iş arayan vatandaşları dolandırıcılık girişimlerine karşı uyararak yalnızca resmi kanalların kullanılmasını istedi.

İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, iş ve işçi bulma aracılığı yetkisinin yalnızca Türkiye İş Kurumu ve izinli özel istihdam bürolarında bulunduğu vurgulandı.

Açıklamada, iş arayan vatandaşlardan danışmanlık ücreti, başvuru bedeli veya dosya masrafı gibi adlar altında para talep edilmesinin yasal olmadığı belirtilerek, bu tür taleplerin mağduriyetlere yol açtığı ifade edildi.

Vatandaşların iş başvurularını e-Devlet, Türkiye İş Kurumunun resmi internet sitesi ve il müdürlükleri aracılığıyla yapmaları gerektiği kaydedilen açıklamada, yetkisiz kişi ve kurumların "iş bulma" vaadiyle yaptığı ilanlara itibar edilmemesi istendi.

İl Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde, yetkisiz faaliyet yürüten kişi ve dijital platformlara yönelik idari ve hukuki işlemler uygulandığı bildirildi.

Sosyal medya ve internet üzerinden paylaşılan kontrolsüz iş ilanlarına karşı incelemelerin sürdüğü belirtilen açıklamada, vatandaşların mağdur olmamaları için istihdam süreçlerinin güvenli ve yasal çerçevede yürütülmesi gerektiği hatırlatıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
