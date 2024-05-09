3.Sayfa

İş vaadiyle banka hesap bilgileri alınan genç, dolandırıcıların tuzağına düştü

SAMSUN - İnternette yayınlanan iş ilanına inanıp bankacılık bilgilerini veren genç, bir başka kişinin dolandırılma olayına karıştığı gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatıldı. Kendisinin de kandırıldığını söyleyen genç şikayetçi oldu.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un İlkadım ilçesi Fatih Mahallesi'nde ikamet eden ve işsiz olduğu öğrenilen Naci Aslan (23), sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta gördüğü kripto para bozdurma işi ilanıyla ilgili ilanda verilen telefon numarasını aradı. Genç, iş vaadiyle İstanbul'a davet edildi. İstanbul Sefaköy'de telefonla görüştüğü kişiler ile buluşan Naci Aslan, kendini bir dolandırıcılık soruşturmasının içinde buldu. Samsun Adliyesine giderek Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına şikayet dilekçesi gönderen Naci Aslan," Facebook ta bulduğum kripto para bozdurma işi ile ilgili İstanbul Sefaköy'e gittim. 5 bin lira teklif ettiler ve telefonunuzu alıp kripto bozumu ile ilgili yazı yükleyeceğiz dediler. Telefonlarımızı 1-2 saatliğine verdik. Banka hesap bilgilerimi de aldılar.. sonradan öğrendim ki, insanları dolandıroyorlarmış. Yazılım yükleyeceğiz diye telefonu elimizden aldıklarında iş işten geçmiş oldu. Bizim hesaplarımızı karşı tarafa verip bizim banka hesabımızı kullanarak vatandaşları dolandırmışlar. Benim banka hesabıma yaklaşık 600 bin lira yatırtıp bu parayı da başka hesablara göndermişler. Bu konuda hakkımda dava açıldığını öğrendim. Bu olayda bende mağdurum. Benim gibi kimse dolandırıcılara inanmasın, güvenmesi.Bizi kandırıp dolandırıcılık olayına dahil edenlerden şikayetçiyim"dedi.