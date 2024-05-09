İş vaadiyle banka hesap bilgileri alınan genç, dolandırıcıların tuzağına düştü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İş vaadiyle banka hesap bilgileri alınan genç, dolandırıcıların tuzağına düştü

Samsun'da işsiz olan Naci Aslan, internette gördüğü iş ilanına inanarak bankacılık bilgilerini verdi. İstanbul'a davet edilen genç, kendini bir dolandırıcılık soruşturmasının içinde buldu. Dolandırıldığını söyleyen Aslan, şikayetçi oldu. Banka hesabına yaklaşık 600 bin lira yatırılan genç, başka hesaplara gönderilen bu parayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

09.05.2024 19:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İş vaadiyle banka hesap bilgileri alınan genç, dolandırıcıların tuzağına düştü

SAMSUN - İnternette yayınlanan iş ilanına inanıp bankacılık bilgilerini veren genç, bir başka kişinin dolandırılma olayına karıştığı gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatıldı. Kendisinin de kandırıldığını söyleyen genç şikayetçi oldu.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un İlkadım ilçesi Fatih Mahallesi'nde ikamet eden ve işsiz olduğu öğrenilen Naci Aslan (23), sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta gördüğü kripto para bozdurma işi ilanıyla ilgili ilanda verilen telefon numarasını aradı. Genç, iş vaadiyle İstanbul'a davet edildi. İstanbul Sefaköy'de telefonla görüştüğü kişiler ile buluşan Naci Aslan, kendini bir dolandırıcılık soruşturmasının içinde buldu. Samsun Adliyesine giderek Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına şikayet dilekçesi gönderen Naci Aslan," Facebook ta bulduğum kripto para bozdurma işi ile ilgili İstanbul Sefaköy'e gittim. 5 bin lira teklif ettiler ve telefonunuzu alıp kripto bozumu ile ilgili yazı yükleyeceğiz dediler. Telefonlarımızı 1-2 saatliğine verdik. Banka hesap bilgilerimi de aldılar.. sonradan öğrendim ki, insanları dolandıroyorlarmış. Yazılım yükleyeceğiz diye telefonu elimizden aldıklarında iş işten geçmiş oldu. Bizim hesaplarımızı karşı tarafa verip bizim banka hesabımızı kullanarak vatandaşları dolandırmışlar. Benim banka hesabıma yaklaşık 600 bin lira yatırtıp bu parayı da başka hesablara göndermişler. Bu konuda hakkımda dava açıldığını öğrendim. Bu olayda bende mağdurum. Benim gibi kimse dolandırıcılara inanmasın, güvenmesi.Bizi kandırıp dolandırıcılık olayına dahil edenlerden şikayetçiyim"dedi.

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İş vaadiyle banka hesap bilgileri alınan genç, dolandırıcıların tuzağına düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:31 İstanbul’da ekmeğe zam İşte yeni fiyatı İstanbul'da ekmeğe zam! İşte yeni fiyatı
19:06 Hamas ve İsrail heyetleri Kahire’den ayrıldı, Netanyahu katliama devam edecek Hamas ve İsrail heyetleri Kahire'den ayrıldı, Netanyahu katliama devam edecek
17:36 Olay iddia Cem Garipoğlu’nun otopsi görüntülerini inceleyerek rapor hazırlayan bilirkişi trafik polisi çıktı Olay iddia! Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntülerini inceleyerek rapor hazırlayan bilirkişi trafik polisi çıktı
17:18 Ankara Emniyeti’nde Ayhan Bora Kaplan depremi: 3 üst düzey isim görevden alındı Ankara Emniyeti'nde Ayhan Bora Kaplan depremi: 3 üst düzey isim görevden alındı
15:19 Okullar yarın tatil mi Milli Eğitim Bakanlığı tartışmalara noktayı koydu Okullar yarın tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı tartışmalara noktayı koydu
19:23 Jose Mourinho: 2035 ile 2040 arasında emekli olacağım Jose Mourinho: 2035 ile 2040 arasında emekli olacağım
18:51 Cem Yılmaz taşkınlık çıkaran 2 seyirciye kızıp gösteriyi terk etti Cem Yılmaz taşkınlık çıkaran 2 seyirciye kızıp gösteriyi terk etti
18:46 İranlı yönetmen Mohammad Rasoulof Cannes Film Festivali’nde yarışmasına günler kala hapis ve kırbaç cezasına çarptırıldı İranlı yönetmen Mohammad Rasoulof Cannes Film Festivali'nde yarışmasına günler kala hapis ve kırbaç cezasına çarptırıldı
18:40 Feci kaza motokuryeyi hayattan kopardı Çöp konteyneri sonu oldu Feci kaza motokuryeyi hayattan kopardı! Çöp konteyneri sonu oldu
18:38 Kenya’daki sel felaketinde can kaybı 257’ye yükseldi Kenya'daki sel felaketinde can kaybı 257'ye yükseldi
18:30 Fahiş fiyat artışı ve stokçular yapanlar şimdi yandı Teklifi komisyondan geçti Fahiş fiyat artışı ve stokçular yapanlar şimdi yandı! Teklifi komisyondan geçti
18:06 Ryan Babel’den Galatasaraylıları kızdıracak itiraf: Beşiktaş’tan ayrılmayı hiç istemedim Ryan Babel'den Galatasaraylıları kızdıracak itiraf: Beşiktaş'tan ayrılmayı hiç istemedim
17:54 Bakan Şimşek: Rezervlerdeki olumlu seyir devam edecek Bakan Şimşek: Rezervlerdeki olumlu seyir devam edecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2024 20:13:31. #1.13#
SON DAKİKA: İş vaadiyle banka hesap bilgileri alınan genç, dolandırıcıların tuzağına düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement