Ankara'da Yangın: Bina Kullanılamaz Hale Geldi

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İş yerinde çıkan yangın binayı kullanılamaz hale getirdi

ANKARA - Ankara'da bir binanın altında bulunan iş yerinde çıkan yangın neredeyse tüm binayı kullanılamaz hale getirdi.

Ankara'nın Keçiören ilçesine bağlı Ufuktepe Mahallesinde bulunan Şehit Süleyman Efe Caddesinde öğle saatlerinde yangın çıktı. Binanın zemin katında bulunan iş yerinde başlayan yangın kısa sürede diğer katlara da sıçradı. Yangını gören mahallesi sakin itfaiye ekipleri haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken yangında can kaybı yaşanmadı.

Yangının çıktığı binana oturan Bayram Erten olaya ilişkin, "Yangın bu döşeme atölyesinin dışarıda ürünleri vardı. Şikayet etmemize rağmen aldıramadık belediyede, zabıtada adamları var diye almadı. Yangından sonra buraya geldi polis ekipleri ifadeye götüremedi adamları. Biz büyük ihtimalle çocuklar yakmıştır diye düşünüyoruz ama zabıta ekipleri içerden yanmış diye söylüyorlar. Rapor çıkmadığı için bilemiyoruz. Binanın müteahhiti kaçtı iskanı yok. Teras iskana ayrılmış daire usulsüz olarak kendi akrabasına satış göstermiş. İmzası bizde vermiyoruz. Yurt dışına çıkmış herhalde iskanı alamadığımız için cepheyi yaptıramamıştık. Allahtan yaptıramamışız diğer bina gibi olsaydı biz binayı kurtaramazdık. Orta katın altına kadar ateş çıktı" ifadelerini kullandı.

Yangının çıkma nedeni ekiplerce araştırılıyor.