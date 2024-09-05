3.Sayfa

İş yerini kurşunlayan şüpheli tutuklandı

KARABÜK - Karabük'te bir iş yerini kurşunlayan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şirinevler Mahallesi Alparslan Caddesinde meydana gelen olayda bir iş yeri silahla kurşunlandı. Silah seslerini duyan vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde olayı gerçekleştiren kişinin M.B.U. olduğunu tespit eden ekipler şahsı gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.