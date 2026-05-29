İşçi Servisi Kazasında Tazminat Kararı Bozuldu
29.05.2026 11:03
Kocaeli'deki işçi servisi kazası sonrası verilen tazminat kararı, eksik inceleme nedeniyle bozuldu.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan ve 9 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan işçi servisi kazasına ilişkin yerel mahkemenin verdiği 1 milyon 200 bin liralık tazminat kararı, Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) tarafından eksik inceleme gerekçesiyle bozuldu.

Kaza, 2 Şubat 2023 yılında Balçık Mahallesi Kuzey Marmara Otoyolu bağlantısında meydana geldi. S.K. idaresindeki işçi servisi, ıslak zeminde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında yoldan çıkarak takla attı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Meydana gelen kazada araçta bulunan 9 kişi yaralandı.

Kaza sonrası, servis aracında yolcu olarak bulunan ve ağır yaralanan bir mağdur, aracın Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortasını yapan sigorta şirketi aleyhine dava açtı. Davacı taraf, Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Adli Tıp Anabilim Dalının 21 Şubat 2024 tarihli raporuyla müvekkilinin yüzde 13 oranında sürekli engelli kaldığını, 6 ay geçici iş göremezlik yaşadığını ve bu sürenin 3 ayında bir başkasının bakımına muhtaç duruma düştüğünü belirterek mahkemeye başvurdu.

Davaya bakan Gebze Asliye Ticaret Mahkemesi, 8 Temmuz 2025 tarihinde davanın kısmen kabulüne karar verdi. Mahkeme, davacının geçici ve sürekli iş göremezlik zararı için poliçe limitleriyle sınırlı olmak kaydıyla 1 milyon 200 bin liralık tazminatın 22 Aralık 2023 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle davalı sigorta şirketinden alınmasına hükmetti.

Karar, 3 ayrı gerekçe ile kaldırıldı

Kararın ardından davalı sigorta şirketi avukatları, olayın bir iş kazası olduğunu, hesaplamalarda Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan ödemelerin düşülmesi gerektiğini ve maluliyet oranının yanlış yönetmeliğe göre hesaplandığını belirterek dosyayı istinafa taşıdı.

Dosyayı inceleyen Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi, 15 Nisan 2026 tarihli kararıyla yerel mahkemenin hükmünü kaldırdı. Mahkemeye sunulan aktüer raporunda, yüzde 17'lik iş gücü kaybı hesaplamasının kaza tarihinde yürürlükte olmayan eski bir yönetmeliğe dayandırıldığı belirlendi. Kararda, kaza tarihi 2 Şubat 2023'te yürürlükte olan "Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirilmesi Hakkındaki Yönetmelik" uyarınca belirlenen yüzde 13 engel oranı üzerinden yeni bir rapor alınması gerektiği vurgulandı.

Olayın iş kazası olması sebebiyle davacıya SGK tarafından iş göremezlik ödeneği bağlanıp bağlanmadığının ve rücuya tabi ödeme yapılıp yapılmadığının mahkemece netleştirilmediği kaydedildi. Rücuya tabi bir ödeme bulunması halinde, bu peşin sermaye değerinin tazminat tutarından indirilmesi gerektiği ifade edildi.

Ayrıca, davacının gelir durumuna ilişkin yeterli araştırma yapmadan karar verildiği bildirildi. Davacının kazadan önceki 1 yıllık gerçek gelirini gösteren maaş bordrosunun ilgili iş yerinden istenmesi, bu belgenin temin edilememesi durumunda ise hesaplamanın asgari ücret üzerinden yapılması gerektiği aktarıldı. Kararda, dava dilekçesinde beyan edilen net 33 bin 500 liralık maaşın doğrudan hesaba katılmasının eksik inceleme sayıldığı belirtildi.

Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi, belirlenen bu eksikliklerin giderilmesi, davacının gerçek gelirinin netleştirilmesi ve doğru yönetmelik üzerinden yeniden bilirkişi raporu alınması amacıyla dosyayı Gebze Asliye Ticaret Mahkemesine geri gönderdi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
