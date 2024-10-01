İşçi Servisi Şarampole Uçtu: 5 Yaralı

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İşçi servisi şarampole uçtu: 2'si ağır 5 yaralı

NEVŞEHİR - Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde işçi servisi şarampole uçarken, kazada ilk belirlemelere göre 2'si ağır 5 işçi yaralandı.

Kaza, Nevşehir Acıgöl karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, U.A idaresindeki 50 DT 135 plakalı minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 10 metrelik şarampole uçtu. Kazada ilk belirlemelere göre 2'si ağır 5 işçi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ve jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de kazada yaralanan 5 kişiyi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralılar kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alınırken, minibüs uçtuğu şarampolden kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.