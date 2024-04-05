İşçi servisi yol ayrımındaki bariyere çarptı: 5 yaralı
KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde işçi servisi yol ayrımındaki bariyere çarptı. Kazada 5 işçi yaralandı.
Kaza, Barış Mahallesi D-100 kara yolu güney yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan E.D. idaresindeki 41 P 5622 plakalı Mercedes marka işçi servisi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol ayrımındaki bariyere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araçtaki 5 işçi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 5 yaralı çevre hastanelere sevk edildi. Sürücü E.D. ise kazayı yara almadan atlattı.
Kaza sebebiyle güney yan yolda araç yoğunluğu oluştu. İşçi servisinin yoldan kaldırılmasıyla trafik normal seyrine döndü. Öte yandan kazanın işçi servisinin önündeki aracın aniden şerit değiştirmesi sebebiyle meydana geldiği iddia edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › İşçi servisi yol ayrımındaki bariyere çarptı: 5 yaralı - Son Dakika
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan bir avukat, çalışma ofisinde kafasına tabancayla ateş ederek intihar etti. Olayı duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri yaptıkları müdahalenin ardından avukatın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Tekirdağ Çorlu Devlet Hastanesi'nde, müdür yardımcısı ile tekniker arasında malzeme alımıyla ilgili kavga çıktı. Kavga anları kameralara yansıdı. Kavgaya karışan taraflar polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Hastane yönetimi idari soruşturma başlattı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir işçi servisi, yol ayrımındaki bariyere çarptı. Kazada 5 işçi yaralandı. Kaza sonucunda araçta bulunan işçiler hastaneye kaldırılırken, sürücü ise yara almadan kurtuldu. Kazanın sebebi olarak önündeki aracın aniden şerit değiştirmesi iddia edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan Kayseri Barosu avukatlarından Hüseyin Keskin, ofisinde silahla vurulmuş halde bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Keskin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, intihar ihtimali üzerinde duruyor.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 4 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından müdahale edildikten sonra hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kocaeli'nin Derince ilçesinde gaz pedalı takılan bir otomobil, bir evin demir kapsını sökerek bahçedeki doğal gaz kutusuna çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, doğal gaz borularında hasar meydana geldi. Ev sakinleri sürücüden şikayetçi olmadı.
Sizin düşünceleriniz neler ?