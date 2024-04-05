İşçi servisi yol ayrımındaki bariyere çarptı: 5 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İşçi servisi yol ayrımındaki bariyere çarptı: 5 yaralı

Geniş Video İzle

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir işçi servisi yol ayrımındaki bariyere çarptı ve 5 işçi yaralandı. Kazanın sebebi olarak önündeki aracın aniden şerit değiştirmesi iddia edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

05.04.2024 01:03  Güncelleme: 01:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İşçi servisi yol ayrımındaki bariyere çarptı: 5 yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde işçi servisi yol ayrımındaki bariyere çarptı. Kazada 5 işçi yaralandı.

Kaza, Barış Mahallesi D-100 kara yolu güney yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan E.D. idaresindeki 41 P 5622 plakalı Mercedes marka işçi servisi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol ayrımındaki bariyere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araçtaki 5 işçi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 5 yaralı çevre hastanelere sevk edildi. Sürücü E.D. ise kazayı yara almadan atlattı.

Kaza sebebiyle güney yan yolda araç yoğunluğu oluştu. İşçi servisinin yoldan kaldırılmasıyla trafik normal seyrine döndü. Öte yandan kazanın işçi servisinin önündeki aracın aniden şerit değiştirmesi sebebiyle meydana geldiği iddia edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Kocaeli, Gebze, İş Kazası, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İşçi servisi yol ayrımındaki bariyere çarptı: 5 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Kayseri'de bir avukat intihar etti
    01:20 Kayseri'de bir avukat intihar etti

    Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan bir avukat, çalışma ofisinde kafasına tabancayla ateş ederek intihar etti. Olayı duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri yaptıkları müdahalenin ardından avukatın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • Tekirdağ Çorlu Devlet Hastanesi'nde Müdür Yardımcısı ile Tekniker Arasında Kavga
    01:07 Tekirdağ Çorlu Devlet Hastanesi'nde Müdür Yardımcısı ile Tekniker Arasında Kavga

    Tekirdağ Çorlu Devlet Hastanesi'nde, müdür yardımcısı ile tekniker arasında malzeme alımıyla ilgili kavga çıktı. Kavga anları kameralara yansıdı. Kavgaya karışan taraflar polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Hastane yönetimi idari soruşturma başlattı.

  • Gebze'de işçi servisi bariyere çarptı: 5 yaralı
    00:46 Gebze'de işçi servisi bariyere çarptı: 5 yaralı

    Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir işçi servisi, yol ayrımındaki bariyere çarptı. Kazada 5 işçi yaralandı. Kaza sonucunda araçta bulunan işçiler hastaneye kaldırılırken, sürücü ise yara almadan kurtuldu. Kazanın sebebi olarak önündeki aracın aniden şerit değiştirmesi iddia edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

  • CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin'in oğlu ofisinde ölü bulundu
    00:36 CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin'in oğlu ofisinde ölü bulundu

    Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan Kayseri Barosu avukatlarından Hüseyin Keskin, ofisinde silahla vurulmuş halde bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Keskin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, intihar ihtimali üzerinde duruyor.

  • Diyarbakır'da kaza: 4 kişi yaralandı
    00:19 Diyarbakır'da kaza: 4 kişi yaralandı

    Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 4 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından müdahale edildikten sonra hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

  • Kocaeli'de Gaz Pedalı Takılan Otomobil Ev Kapsına Çarptı
    00:17 Kocaeli'de Gaz Pedalı Takılan Otomobil Ev Kapsına Çarptı

    Kocaeli'nin Derince ilçesinde gaz pedalı takılan bir otomobil, bir evin demir kapsını sökerek bahçedeki doğal gaz kutusuna çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, doğal gaz borularında hasar meydana geldi. Ev sakinleri sürücüden şikayetçi olmadı.


23:22 Tayvan’daki 7,4’lük depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı Tayvan'daki 7,4'lük depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı
22:35 Beşiktaş’taki yangın faciasında gözaltı sayısı 11’e çıktı Beşiktaş'taki yangın faciasında gözaltı sayısı 11'e çıktı
21:54 AK Parti’nin itirazı üzerine oyların yeniden sayıldığı Gaziosmanpaşa’da seçimi CHP kazandı AK Parti'nin itirazı üzerine oyların yeniden sayıldığı Gaziosmanpaşa'da seçimi CHP kazandı
21:25 Son saldırı bardağı taşırdı Biden, İsrail’e yardım için Netanyahu’ya şart koştu Son saldırı bardağı taşırdı! Biden, İsrail'e yardım için Netanyahu'ya şart koştu
20:07 CHP’nin 174 oy farkla kazandığı Ardahan’da seçimlerin yenilenmesi kararı CHP'nin 174 oy farkla kazandığı Ardahan'da seçimlerin yenilenmesi kararı
00:36 CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin’in oğlu ofisinde ölü bulundu CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin'in oğlu ofisinde ölü bulundu
23:17 Özrü kabahatinden büyük Santos’un sözleri Beşiktaşlıları deli edecek Özrü kabahatinden büyük! Santos'un sözleri Beşiktaşlıları deli edecek
23:05 Çağdaş Atan’dan çok konuşulacak maç sonu yorumu: Beraberliğe sevinmedim Çağdaş Atan'dan çok konuşulacak maç sonu yorumu: Beraberliğe sevinmedim
20:38 9 günlük bayram tatilinde köprü ve otoyollar ücretsiz olacak 9 günlük bayram tatilinde köprü ve otoyollar ücretsiz olacak
19:18 AK Parti’den Özlem Zengin’in görevden alındığı iddialarına yalanlama: Görevinin başında AK Parti'den Özlem Zengin'in görevden alındığı iddialarına yalanlama: Görevinin başında
18:43 Kur’an-ı Kerim yakma provokatörü Momika, kaçtığı Norveç’te tutuklandı Kur'an-ı Kerim yakma provokatörü Momika, kaçtığı Norveç'te tutuklandı
17:46 Cezaevi firarisi, eşini öldürmek için gittiği evde polisi görünce kendini vurdu Cezaevi firarisi, eşini öldürmek için gittiği evde polisi görünce kendini vurdu
17:21 Acun Ilıcalı, Haluk Yürekli’nin iddialarına öfke kustu: Adi, yalan ve iftira Acun Ilıcalı, Haluk Yürekli'nin iddialarına öfke kustu: Adi, yalan ve iftira
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2024 01:54:17. #1.11#
SON DAKİKA: İşçi servisi yol ayrımındaki bariyere çarptı: 5 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement