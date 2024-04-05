İşçi servisi yol ayrımındaki bariyere çarptı: 5 yaralı

Kayseri'de bir avukat intihar etti

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan bir avukat, çalışma ofisinde kafasına tabancayla ateş ederek intihar etti. Olayı duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri yaptıkları müdahalenin ardından avukatın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.