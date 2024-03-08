İşe gitmek için uyanan genç, annesi ve kardeşini ölü buldu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İşe gitmek için uyanan genç, annesi ve kardeşini ölü buldu

Denizli'de sobalı evde yaşayan 3 kişilik aileden anne ve oğlu karbonmonoksit zehirlenmesinden dolayı hayatını kaybetti. Genç, sabah işe gitmek için kalktığında annesi ve kardeşini hareketsiz halde buldu. Sağlık ekipleri yaptıkları müdahalede anne ve oğlunun hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, karbonmonoksit zehirlenmesi ihtimali üzerinde duruyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

08.03.2024 19:20  Güncelleme: 19:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İşe gitmek için uyanan genç, annesi ve kardeşini ölü buldu

Anne ve oğlu karbonmonoksit zehirlenmesinden hayatını kaybetti

DENİZLİ - Denizli'de sobalı evde yaşayan 3 kişilik aileden anne ve oğlu karbonmonoksit zehirlenmesinden dolayı yaşamını yitirdi.

Olay, Merkezefendi ilçesi Karaman Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sabah işe gitmek için kalkan genç, annesi Rukiye Kasap (45), kardeşi Şevket Yavuz Üstüner'i hareketsiz halde buldu. Evdeki ağır kokuya da dayanamayan genç, kendisini dışarı atarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalede bulunduğu anne ve oğlunun yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan incelemeler sobalı dairede yaşayan ailenin karbonmonoksit zehirlenmesinden dolayı yaşamını yitirmiş olabileceği ihtimali üzerinde durdukları öğrenildi.

Savcılık ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından adreste yapılan incelemelerin ardından anne ve oğlunun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Morguna kaldırıldı. Anne ve oğlunun kesin ölüm sebebi otopsinin ardından kesinlik kazanacağını belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Denizli, Acil Durum, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İşe gitmek için uyanan genç, annesi ve kardeşini ölü buldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Marmaris'te kaza: 2 kişi yaralandı
    19:32 Marmaris'te kaza: 2 kişi yaralandı

    Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Datça karayolu Mezargediği mevkiinde meydana gelen kazada, iki aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kazanın hatalı sollama sonucu meydana geldiği iddia ediliyor. Yaralılar hastanelere kaldırıldı ve soruşturma devam ediyor.

  • Çorum Valisi Dağlı:
    19:29 Çorum Valisi Dağlı: "Her türlü suç ve suçluların üzerine kesin ve kararlı bir şekilde gidiyoruz"

    Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, "Barış ve kardeşliğin şehri olan Çorum'da toplumsal düzeni bozmaya çalışanların huzur ve sükunu kaçıranların, çocuklarımızı ve gençlerimiz zehirlemek isteyen zehir tacirlerinin, kısaca her türlü suç ve suçluların üzerine kesin ve kararlı bir şekilde gidiyoruz...


18:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu yönetimiyle yan yana anılmak bile başlı başına utanılacak bir ayıptır Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu yönetimiyle yan yana anılmak bile başlı başına utanılacak bir ayıptır
18:11 Mardin’de Adliye Önünde Silahlı ve Bıçaklı Kavga: 2’si Ağır 10 Yaralı Mardin'de Adliye Önünde Silahlı ve Bıçaklı Kavga: 2'si Ağır 10 Yaralı
17:08 Mahkeme başkanı, futbolculara sordu: Bankaya neden Fatih Terim ile gittiniz Mahkeme başkanı, futbolculara sordu: Bankaya neden Fatih Terim ile gittiniz?
17:05 Duruşmaya damga vuran diyalog Seçil Erzan’dan yengesine: Doğruyu söyle Duruşmaya damga vuran diyalog! Seçil Erzan'dan yengesine: Doğruyu söyle
16:00 ABD’nin Gazze’ye havadan bıraktığı yardım kutularının paraşütleri açılmadı: 5 kişi yaşamını yitirdi ABD'nin Gazze'ye havadan bıraktığı yardım kutularının paraşütleri açılmadı: 5 kişi yaşamını yitirdi
18:52 Galatasaray-Rizespor maçında ilk 11’ler belli oldu Galatasaray-Rizespor maçında ilk 11'ler belli oldu
18:30 Gaziantep FK, Selçuk İnan ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı Gaziantep FK, Selçuk İnan ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı
16:03 Erdoğan: Bir kesimin aile kavramına alerjisi var, seçim öncesi de kadınları korkutmaya başladılar Erdoğan: Bir kesimin aile kavramına alerjisi var, seçim öncesi de kadınları korkutmaya başladılar
15:18 Hindistan’da sınavda kopya skandalı Hindistan'da sınavda kopya skandalı
15:16 Kılıçdaroğlu Burcu Köksal iddiasına çok kızdı: Alçak bir iftira Kılıçdaroğlu Burcu Köksal iddiasına çok kızdı: Alçak bir iftira
15:13 Arda Turan’ın kardeşi tanık olarak ifade verdi: Seçil’e ne kadar para teslim ettiğimi bilmiyorum Arda Turan'ın kardeşi tanık olarak ifade verdi: Seçil'e ne kadar para teslim ettiğimi bilmiyorum
15:03 TEM’de 5 kişilik ailenin son görüntüleri ortaya çıktı TEM'de 5 kişilik ailenin son görüntüleri ortaya çıktı
15:02 Eda Erdem heykelini yere göğe sığdıramazken sosyal medyada alay konusu oldu Eda Erdem heykelini yere göğe sığdıramazken sosyal medyada alay konusu oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2024 19:32:36. #1.13#
SON DAKİKA: İşe gitmek için uyanan genç, annesi ve kardeşini ölü buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement