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İşe gitmek için uyanan genç, annesi ve kardeşini ölü buldu

Anne ve oğlu karbonmonoksit zehirlenmesinden hayatını kaybetti

DENİZLİ - Denizli'de sobalı evde yaşayan 3 kişilik aileden anne ve oğlu karbonmonoksit zehirlenmesinden dolayı yaşamını yitirdi.

Olay, Merkezefendi ilçesi Karaman Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sabah işe gitmek için kalkan genç, annesi Rukiye Kasap (45), kardeşi Şevket Yavuz Üstüner'i hareketsiz halde buldu. Evdeki ağır kokuya da dayanamayan genç, kendisini dışarı atarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalede bulunduğu anne ve oğlunun yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan incelemeler sobalı dairede yaşayan ailenin karbonmonoksit zehirlenmesinden dolayı yaşamını yitirmiş olabileceği ihtimali üzerinde durdukları öğrenildi.

Savcılık ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından adreste yapılan incelemelerin ardından anne ve oğlunun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Morguna kaldırıldı. Anne ve oğlunun kesin ölüm sebebi otopsinin ardından kesinlik kazanacağını belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.