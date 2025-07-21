İsfahan'da Atölyede Yangın Çıktı - Son Dakika
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İsfahan'da Atölyede Yangın Çıktı

21.07.2025 19:45
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İran'ın İsfahan kentindeki yağ ve petrol ürünleri atölyesinde yangın çıktı, can kaybı yok.

İran'ın İsfahan kentine bağlı Ziyar bölgesinde yağ ve petrol ürünlerinin üretildiği atölyede yangın çıktı.

İran'ın İsfahan kentinde bir yağ ve petrol ürünleri atölyesinde yangın çıktı. İsfahan İtfaiye Teşkilatı Amiri Muhammed Şeriati yaptığı açıklamada, "Bu sabah kentteki Ziyar bölgesindeki yağ ve petrol ürünleri atölyesinde geniş çaplı bir yangın çıktığı ihbarı alındı. Olayın ardından itfaiye ekipleri hemen bölgeye sevk edildi" dedi.

Şeriati, ekiplerin hızlı ve koordineli müdahalesi sayesinde yaklaşık bin 500 metrekarelik alana yayılan alevlerin kısa sürede kontrol altına alındığını belirtti. Yangının can kaybına yol açmadığını vurgulayan Şeriati, ekiplerin müdahalesiyle alevlerin çevredeki diğer tesislere ve yanıcı maddelere sıçramasının önlendiğini ifade etti. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Güvenlik, İtfaiye, İsfahan, 3-sayfa, Enerji, Sağlık, İran, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İsfahan'da Atölyede Yangın Çıktı - Son Dakika

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