İshak Öztürk İçin Sultangazi'de Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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İshak Öztürk İçin Sultangazi'de Arama Çalışmaları Devam Ediyor

İshak Öztürk İçin Sultangazi\'de Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Bağcılar'dan yürüyerek Sultangazi'ye gelen İshak Öztürk için başlatılan arama çalışmaları, sinyalin alındığı Mimar Sinan Kent Ormanı'nda yoğunlaşıyor. Ekipler havadan ve karadan geniş bir alanda çalışmalara devam ediyor.

30.04.2025 14:25  Güncelleme: 14:46
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Bağcılar'dan yürüyerek Sultangazi'ye gelen ve en son Sultangazi Mimar Sinan Kent Ormanı'nda telefonundan sinyal alınan ve kendisinden haber alınamayan İshak Öztürk için başlatılan arama çalışmalarına bugün de devam ediliyor. Ekiplerin geniş alana yayılan arama çalışmaları ise havadan görüntülendi.

Bağcılar'dan yürüyerek Sultangazi'ye geldiği tespit edilen İshak Öztürk'ün yanında bulunan telefondan son olarak Sultangazi Mimar Sinan Kent Ormanı'nda sinyal alınmıştı. Bunun üzerine sinyalin son geldiği yer olan ormana Sultangazi Belediyesi Sultangazi Arama Kurtarma Ekibi (SAK-E) sevk edilmişti.

Sultangazi Mimar Sinan Kent Ormanı'nda sinyal alınmasının ardından 28 Nisan gece saatlerinde başlatılan çalışmalar dün itibariyle genişletilmişti. AKUT, AFAD, UMKE, Jandarma, köpekli arama ekipleri ve dronların da dahil olduğu arama timlerine bazı belediyelerin arama kurtarma ekipleri de dahil oldu. Kendisinden haber alınamayan kayıp Öztürk'ü jandarma ekipleri orman içerisinde ararken, balık adamlar göl de arama gerçekleştirmeye devam etti. Ekiplerin geniş alana yayıldığı arama çalışmaları ise havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İshak Öztürk İçin Sultangazi'de Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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