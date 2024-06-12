İsias Otel davasının 3. duruşması KKTC Başbakanı Ünal Üstel'in katılımıyla başladı

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Adıyaman'da Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Otel'le ilgili davanın 3'üncü duruşması, KKTC Başbakanı Ünal Üstel'in de katılımı ile başladı.

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde, KKTC'li sporcuların ve tur rehberlerinin de aralarında bulunduğu 72 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı Grand İsias Otel'le ilgili dava sürüyor. Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesinde 3'ü tutuklu 11 kişinin yargılandığı davanın 3'üncü duruşması sabah saatlerinde başladı. Otel sahibi Ahmet Bozkurt, otelin yönetim kurulu üyesi olan oğlu Mehmet Fatih Bozkurt ve mimar Erdem Yıldız'ın tutuklu yargılandığı dava öncesinde hayatını kaybedenlerin yakınları adliye önüne geldi.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel'in de takip ettiği davanın 2. duruşmasında mahkeme heyeti dosyanın yeniden bilirkişi heyetine tebliğ edilmesine karar vermişti.

Geçtiğimiz günlerde soruşturma izni verilmişti

İsias Otel davasıyla ilişkili olarak geçtiğimiz günlerde yeni bir gelişme yaşanmıştı. Başsavcılığın, otelin ilk yapım aşaması ve ikinci ruhsat aşamasında imzası bulunan belediye görevlilerine soruşturma açılması yönündeki izin talebine Adıyaman Valiliği İl İdare Kurulu olumlu cevap vermişti. 1993 yılındaki ilk ruhsatta imzası bulunan İmar Müdürü Y.G., 2001 yılındaki ikinci yapı ruhsatında imzası bulunan Ruhsat Büro Şefi B.B., İmar Müdürü M.S.A., Belediye Başkan Yardımcısı O.B. için soruşturma izni verilmişti.

Duruşma öncesi açıklama

Sabah saatlerinde başlayan 3'üncü duruşma öncesi yapılan açıklamaya KKTC Başbakanı Ünal Üstel, KKTC Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, KKTC İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve hayatını kaybeden sporcu ve rehber aileleri katıldı.

Sonuna kadar davanın peşinde olacaklarını vurgulayan Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya, "Grand İsias Davası için yürütülen dava sürecinde 3.duruşma için bir kez daha Adıyaman 3.ağır ceza mahkemesindeyiz. Her zaman söylediğimiz gibi kim olduğu belli olan bu katiller Yaptıkları bu usulsüz yapıda 72 canımızı bizlerden kopardı. Şampiyon meleklerimizin, rehber arkadaşlarımızın adaleti sağlanacak, onları bizlerden koparan bu katillerin peşinde olacağız" dedi.

Türkiye Cumhuriyetinin adaletine güvendiklerini ve şahısların olası kasttan yargılanmasını istediklerini dile getiren KKTC Başbakanı Ünal Üstel, "6 Şubat'ta ana vatanımız Türkiye Cumhuriyetinde yaşanan asrın felaket depreminde kaybedilen insanlarımıza bir kez daha kendilerine Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu felakette bizde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak şampiyon meleklerimizi, çocuklarımızı, evlatlarımızı kaybettik. Acımız çok büyüktür. ve bugün Adıyaman'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak hükümeti, muhalefet, parti başkanı milletvekillerimiz, barolar birliği başkanı, kurum, kuruluş temsilcilerimiz ve evlatlarımızın anneleri babaları, kısacası bütün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini temsil eden bireylerimiz olarak Adıyaman'dayız. Adıyaman'da adalet arıyoruz. Çünkü bizim acımız büyüktür ve bu acımız dinmeyecek. Bizim bu acımız devam ederken bu oteli inşa edenlerin gerekli cezayı almaları için ve en azından Türkiye adaletinin yerine gelene kadar biz bunun devlet olarak takipçisi olacağız. Biz Türkiye Cumhuriyetinin adaletine güveniyoruz. ve Adaletin en iyi şekilde tecelli edeceğine inancını taşıyoruz. O yüzden bugün İsias Davasının 3.duruışması için Adıyaman'a geldik. ve beklentimiz bugün duruşmadan sonra yine mahkemenin bir tehir alarak 3.raporun düzenlenmesi ve 3.rapor ışığında yorumlanması ve otel sahiplerinin bizim devlet olarak arzuladığımız olası kasttan yargılanması için bu davayı sonuna kadar savunacağız. Sonuna kadar takip edeceğiz. ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak biz bir bütün olarak bu davanın takipçisi olacağız" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından heyet, duruşmaya katılmak için mahkeme salonuna geçti. - ADIYAMAN