İskenderun'da 38 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hırsızlık hükümlüsü tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun'da bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hırsızlığından 38 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahsı yakaladı. Gözaltına alınan şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 38 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü.
Çalışmalar kapsamında 38 yıl hapis cezasıyla aranan C.A., İskenderun'da yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Kaynak: İHA
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