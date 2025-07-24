İskenderun\'da 4 Aranan Şahıs Yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yapılan asayiş operasyonlarında işledikleri suçlar nedeniyle aranan 4 kişi yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şahıslardan 3'ü tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik İskenderun'da yapılan operasyonlarda, Otodan Hırsızlık ve Mala Zarar Verme suçunun şüphelisi G.Y., Cinsel İstismar, Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması, Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık ve Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçlarından hakkında yakalama kararı bulunan ve toplam 3 yıl 4 ay hapis cezası olan F.T., 6136 SKM suçundan yakalama emri ve 1 yıl hapis cezası bulunan O.T. ile Bir Kimseyi Fuhuşa Teşvik Etmek veya Yaptırmak ya da Aracılık Etmek veya Yer Temin Etmek suçundan aranan ve 5 bin 80 TL adli para cezası bulunan L.Ç. yakalanarak gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden L.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk olunan diğer 3 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY