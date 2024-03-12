İskenderun\'da 4 bin 195 paket kaçak sigara ele geçirildi

Çorum Alaca'da Polis Ekipleri Şok Uygulamalarına Devam Ediyor

Çorum'un Alaca ilçesinde, polis ekipleri asayiş ve huzur sağlanmasına yönelik şok uygulamalarını sürdürüyor. Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Ankara Caddesi üzerinde yapılan uygulamada 100 kişinin GBT kontrolünü gerçekleştirdi ve 60 araçta alkol ve evrak kontrolü yaptı. Herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmazken, polis ekipleri huzur uygulamalarının ve şok denetimlerinin devam edeceğini bildirdi.