İskenderun'da Asayiş Uygulaması: 4 Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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İskenderun'da Asayiş Uygulaması: 4 Aranan Şahıs Yakalandı

İskenderun\'da Asayiş Uygulaması: 4 Aranan Şahıs Yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş uygulamasında bin 213 şahıs sorgulanırken aranması bulunan 4 şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda ise 24 gram kannabinoid, 21 gram esrar, 11 gram metamfetamin, 142 adet captagon ele geçirildi.

29.02.2024 12:35  Güncelleme: 12:35
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş uygulamasında bin 213 şahıs sorgulanırken aranması bulunan 4 şahıs yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kentte huzurun ve asayişin sağlanmasına yönelik yapılan çalışmalar aralıksız sürdürüyor. Polis ekiplerince 28 Şubat tarihinde İskenderun genelinde yapılan asayiş uygulamalarında; bin 213 şahıs, 522 araç, 81 motosiklet sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda 4'ü aranan 14 şahıs yakalanırken, 8 şahsa yoklama kaçağı tebliği düzenlendi, ve 3 adet motosiklet trafikten men edildi. Yapılan aramalarda; 24 gram kannabinoid, 21 gram esrar, 11 gram metamfetamin, 142 adet captagon ele geçirildi. - HATAY

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: İskenderun'da Asayiş Uygulaması: 4 Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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