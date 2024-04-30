İskenderun'da av tüfeğiyle öldürülen imam ile katil zanlısı arasında sosyal medya husumeti - Son Dakika
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İskenderun'da av tüfeğiyle öldürülen imam ile katil zanlısı arasında sosyal medya husumeti

İskenderun\'da av tüfeğiyle öldürülen imam ile katil zanlısı arasında sosyal medya husumeti

Hatay'ın İskenderun ilçesinde av tüfeğiyle vurularak öldürülen imam ile katil zanlısı komşusu arasında geçmiş dönemlerde sosyal medya paylaşımlarından dolayı husumet yaşandığı öğrenildi. İmam İnci'nin olaydan bir hafta önce sosyal medya üzerinden yaptığı, 'Ben yaptıklarımın hesabını Allah'a veririm de sen ağzından çıkan sözlerin hesabını nasıl vereceksin' paylaşımı dikkat çekti.

30.04.2024 15:38
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde av tüfeğiyle vurularak öldürülen imam ile katil zanlısı komşusu arasında geçmiş dönemlerde sosyal medya paylaşımlarından dolayı husumet yaşandığı öğrenildi. İmam İnci'nin olaydan bir hafta önce sosyal medya üzerinden yaptığı, "Ben yaptıklarımın hesabını Allah'a veririm de sen ağzından çıkan sözlerin hesabını nasıl vereceksin" paylaşımı dikkat çekti.

Geçtiğimiz günlerde İskenderun ilçesi Denizciler Mahallesi'nde meydana gelen olayda Çamlık Camii'nde görevli 40 yaşındaki imam Hasan İnci, sabah namazını kıldırmak için evinden çıkıp camiye gittiği esnada karşı komşusu tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürülmüştü. Olay sonrası polis ekiplerinin titiz çalışması neticesinde imam İnci'nin karşı komşu olan cinayet zanlısı M.A.Ö. yakalanarak gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Olay ile ilgili olarak katil zanlısının imam İnci ile geçmiş dönemde husumet yaşadığı, tehdit ettiği ve aile büyüklerinin araya girmesiyle olayın sonlandığı öğrenildi.

Silahlı saldırıda vefat eden imam İnci'nin olaydan bir hafta önce sosyal medya üzerinden yaptığı "Ben yaptıklarımın hesabını Allah'a veririm de sen ağzından çıkan sözlerin hesabını nasıl vereceksin" paylaşımı da dikkat çekti. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İskenderun'da av tüfeğiyle öldürülen imam ile katil zanlısı arasında sosyal medya husumeti - Son Dakika

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