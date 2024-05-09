İskenderun\'da Bir Araçta 3 Kilogram Esrar Ele Geçirildi

3.Sayfa

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir araçta yapılan aramada 3 kilogram esrar ele geçirildi.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine geçit vermiyor. İskenderun ilçesinde 7 Mayıs tarihinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar esnasında durdurulan bir araçta 3 kilogram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili olarak T.G. isimli şahıs hakkında Türk Ceza Kanunu 188.maddeden işlem yapıldı. Şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - HATAY